Challenger Andria: I risultati della prima giornata. Frigerio nel main draw. Fuori Bega al primo turno (VIDEO)

Completato il tabellone principale del challenger Atp di Andria. Le partite di questa mattina hanno concluso le qualificazioni. Accedono al main draw l’ucraino Iliya Marchenko, il tedesco Tobias Simon e l’italiano Lorenzo Frigerio. Per Marchenko vittoria senza problemi sull’italiano Nicolo Turchetti in due set per 6/0 e 6/2. Simon ha avuto la meglio sullo svizzero Marc-Andrea Huesler in tre set molto combattuti (6/3, 6/7, 6/3). Netto, infine, il successo (6/4, 6/1) di Frigerio sull’austriaco Alexander Erler, con quest’ultimo che comunque accede al main draw con una lucky loser, e prende il posto lasciato libero per la rinuncia in extremis dell’americano Smith.

Il pomeriggio di Andria si è aperto con la prima sfida del tabellone principale, che ha visto il francese Quentin Halys (testa di serie numero 6) prevalere sul croato Viktor Galovic in tre set molto equilibrati: 3/6, 6/3, 6/4.

MD

(1) Humbert, Ugo vs Oliveira, Goncalo

Kolar, Zdenek vs Ignatik, Uladzimir

(WC) Caruana, Liam vs (LL) Erler, Alexander

Viola, Matteo vs (5) Stakhovsky, Sergiy

(4) Menendez-Maceiras, Adrian vs Hemery , Calvin

Krawietz, Kevin vs Mager, Gianluca

Gaio, Federico vs Davidovich Fokina, Alejandro

(Alt) Bega, Alessandro vs (7) Moutet, Corentin

(6) Halys, Quentin vs Galovic, Viktor

Brancaccio, Raul vs Grigelis, Laurynas

Marcora, Roberto vs (Q) Frigerio, Lorenzo

(WC) Pellegrino, Andrea vs (3) Lorenzi, Paolo

(8) Baldi, Filippo vs Jankovits, Yannick

(WC) Ocleppo, Julian vs (Q) Setkic, Aldin

(WC) Sinner, Jannik vs (Q) Marchenko, Illya

(Q) Simon, Tobias vs (2) Sonego, Lorenzo

1. Nicolo Turchetti vs Illya Marchenko



CH Andria Nicolo Turchetti Nicolo Turchetti 0 2 Illya Marchenko Illya Marchenko 6 6 Vincitore: I. MARCHENKO

2. [3] Marc-Andrea Huesler vs Tobias Simon



CH Andria Marc-Andrea Huesler [3] Marc-Andrea Huesler [3] 3 7 3 Tobias Simon Tobias Simon 6 6 6 Vincitore: T. SIMON

3. [6] Quentin Halys vs Viktor Galovic (non prima ore: 14:00)



CH Andria Quentin Halys [6] Quentin Halys [6] 3 6 6 Viktor Galovic Viktor Galovic 6 3 4 Vincitore: Q. HALYS

4. [Alt] Alessandro Bega vs [7] Corentin Moutet



CH Andria Alessandro Bega Alessandro Bega 3 3 Corentin Moutet [7] Corentin Moutet [7] 6 6 Vincitore: C. MOUTET

5. [WC] Raul Brancaccio / Sergio Martos Gornes vs [2] Daniele Bracciali / Andrei Vasilevski (non prima ore: 18:00)



CH Andria Raul Brancaccio / Sergio Martos Gornes Raul Brancaccio / Sergio Martos Gornes 3 3 Daniele Bracciali / Andrei Vasilevski [2] Daniele Bracciali / Andrei Vasilevski [2] 6 6 Vincitori: BRACCIALI / VASILEVSKI

6. Federico Gaio vs Alejandro Davidovich Fokina (non prima ore: 19:30)



CH Andria Federico Gaio Federico Gaio 30 6 0 Alejandro Davidovich Fokina • Alejandro Davidovich Fokina 0 2 1

1. [4] Alexander Erler vs Lorenzo Frigerio



CH Andria Alexander Erler [4] Alexander Erler [4] 4 1 Lorenzo Frigerio Lorenzo Frigerio 6 6 Vincitore: L. FRIGERIO

2. Uladzimir Ignatik / Volodoymyr Uzhylovskyi vs [WC] Giacomo Dambrosi / Jannik Sinner (non prima ore: 14:00)