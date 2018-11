Kevin Anderson dona 100 dollari a ace per aiutare la California

Non sorprende che Kevin Anderson sia uno dei giocatori più umili e di supporto del circuito maggiore.

Il sudafricano, vicepresidente del Consiglio dei giocatori, ha deciso di donare $ 100 alle vittime dell’incendio a Paradise, in California, per ogni ace fatto durante l’incontro con Kei Nishikori alle ATP Finals.

Il numero sei del mondo ha messo a segno 10 ace durante il duello, cioè ha raccolto un totale di 1000 dollari.

Questo importo servirà per aiutare i vigili del fuoco, che continuano a provare a domare le fiamme. In totale, oltre 50 persone sono morte e 228 persone sono disperse, in quello che è stato considerato il peggior incendio nella storia della California.