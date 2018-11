Fed Cup – Finale: Rep. Ceca vs Usa. LIVE il Day 1, Le ceche avanti per 2 a 0 dopo la prima giornata

FED CUP – Repubblica Ceca – Stati Uniti – Finale

sabato

alle ore 14.00

Barbora Strycova (CZE) c. Sofia Kenin (USA)



ITF Fed Cup World Group B. Strycova B. Strycova 6 6 6 S. Kenin S. Kenin 7 1 4 Vincitore: B. Strycova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 B. Strycova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 B. Strycova 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-2 → 5-2 B. Strycova 0-15 0-30 0-40 4-1 → 4-2 S. Kenin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 B. Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 S. Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 B. Strycova 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 S. Kenin 0-15 df 15-30 15-40 4-1 → 5-1 B. Strycova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-0 → 3-1 B. Strycova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 S. Kenin 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 B. Strycova 15-0 15-15 15-30 15-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 S. Kenin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 B. Strycova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 S. Kenin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 B. Strycova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 3-1 S. Kenin 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 B. Strycova 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Katerina Siniakova (CZE) c. Alison Riske (USA)



ITF Fed Cup World Group K. Siniakova K. Siniakova 6 7 A. Riske A. Riske 3 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1*-0 6-6 → 7-6 K. Siniakova 30-30 4-5 A. Riske 15-0 4-4 → 4-5 K. Siniakova 1-2 A. Riske 15-0 1-1 → 1-2 A. Riske 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Siniakova 0-15 4-2 A. Riske 4-1 → 4-2 K. Siniakova 40-30 40-40 3-1 → 4-1 A. Riske 30-30 40-40 1-0 K. Siniakova A-40 0-0 → 1-0

domenica

alle ore 12.00

Katerina Siniakova (CZE) c. Sofia Kenin (USA)

a seguire

Barbora Strycova (CZE) c. Alison Riske (USA)

a seguire

Katerina Siniakova/Barbora Krejcikova (CZE) c. Danielle Collins/Nicole Melichar (USA)