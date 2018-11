Challenger Knoxville: Nessun azzurro presente nelle qualificazioni

(1) Choinski, Jan vs Shane, Ryan

Krainik, Pavel vs (WC) Weidenmann, Luca

Draper, Jack vs Kypson, Patrick

Song, Evan vs (7) Kozlov, Stefan

(2) Sels, Jelle vs (WC) Harper, Patrick

Avidzba, Alen vs Gomez, Alejandro

Redlicki, Michael vs Fawcett, Tom

Gonzalez, Alejandro vs (8) Giron, Marcos

(3) Ymer, Mikael vs Torpegaard, Mikael

(WC) Halebian, Alexios vs (WC) Withrow, Jackson

Brouwer, Gijs vs Lenz, Julian

Schneider, Ronnie vs (5) King, Kevin

(4) Yevseyev, Denis vs Hiltzik, Jared

(WC) Lammons, Nathaniel vs Nguyen, Daniel

Korda, Sebastian vs (WC) Simon, Coy

Scholtz, Nicolaas vs (6) Gomez, Emilio