Infortunio per Karolina Pliskova: la ceca salterà la finale di Fed Cup contro gli USA

Infortunio per Karolina Pliskova che, attraverso un comunicato condiviso sul proprio account Twitter, ha dichiarato di aver concluso qui la sua stagione agonistica, rinunciando dunque alla finale di Fed Cup, in programma tra il 10 e l’11 di novembre, tra Repubblica Ceca e Stati Uniti.

La giocatrice di Louny, classe 1992, è stata sconfitta in semifinale, la scorsa settimana, da Sloane Stephens alle WTA Finals di Singapore: “Durante il Masters ho accusato alcuni problemi, mi è capitato di non riuscire a camminare e di sentirmi in pessime condizioni. Non vedevo l’ora di scendere in campo per la finale di Fed Cup ma, in seguito ad alcuni esami a cui mi sono sottoposta, ho deciso di terminare in anticipo il mio 2018. La Repubblica Ceca è una squadra fortissima e sono sicura che le mie compagne riusciranno a vincere“, ha commentato Pliskova.

A sostituire Karolina Pliskova sarà Barbora Krejcikova, classe 1995, n.202 del mondo in singolare (best ranking al n.121 nell’agosto 2017) e numero uno in doppio.