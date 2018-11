Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 12 novembre)

La panoramica completa dei tennisti italiani impegnati la prossima settimana nei tornei internazionali del circuito under 18. Da segnalare la presenza di Luciano Darderi in un G2 in Bolivia.

Condor De Plata 2018 (Bolivia – G2 – Terra outdoor)

MD: Luciano Darderi

HAP International Junior Tournament (Israele – G2 – Cemento outdoor)

Q: Luca Castagnola

Smash Academy ITF Junior Tournament – G5 (Egitto – G5 – Terra outdoor)

Q: Federico Scotuzzi, Alessandro Sergiacomo, Riccardo Rotilio, Antonio Matteo Iaquinto, Federico Serena, Filippo Carpi

MD: Riccardo Trione, Giulio Perego, Mario Organista, Benito Massacri, Alberto Orso, Amedeo Jorio

HAP International Junior Tournament (Israele – G2 – Cemento outdoor)

Q: Anita Bertoloni

MD: Matilde Mariani

Smash Academy ITF Junior Tournament – G5 (Egitto – G5 – Terra outdoor)

Q: Gloria Contrino, Letizia Corsini

MD: Alessandra Simone, Sofia Rocchetti, Beatrice Ricci, Beatrice Stagno, Giulia Paterno, Anita Di Pietro

Lorenzo Carini