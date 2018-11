Masters 1000 Parigi Bercy: LIVE i risultati dei Quarti di Finale. Djokovic si salva contro Cilic. Thiem e Khachanov in semifinale

Novak Djokovic è andato a prendersi un posto in semifinale al Masters 1000 di Parigi-Bercy, dove potrebbe affrontare Roger Federer. Il numero due del mondo ha eliminato nei quarti il croato Marin Cilic (ATP 7), il quale è stato capace di rubare un parziale (chiudendo così una striscia di trenta set vinti consecutivi del Djoker) ma al momento decisivo non ha avuto la freddezza per imporsi. E dopo oltre due ore di gioco, a vincere è stato il serbo con il punteggio di 4-6 6-2 6-3.

L’altra semifinale vedrà opposti il sorprendente Karen Khachanov (22) e Dominic Thiem (8). Il russo ha estromesso un acciaccato Alexander Zverev (5) mentre l’austriaco ha eliminato dal canto suo il detentore del titolo parigino Jack Sock, il quale lunedì scivolerà così nel ranking dalla 23a posizione a ben oltre la numero cento.

Masters 1000 Paris Bercy 1000 | Indoor | e4.872.105 – Quarti di Finale

Court Central – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [4] Alexander Zverev vs Karen Khachanov



ATP Paris Alexander Zverev [4] Alexander Zverev [4] 1 2 Karen Khachanov Karen Khachanov 6 6 Vincitore: K. KHACHANOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace ace 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 1-3 → 1-4 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2. [16] Jack Sock vs [6] Dominic Thiem



ATP Paris Jack Sock [16] Jack Sock [16] 6 4 4 Dominic Thiem [6] Dominic Thiem [6] 4 6 6 Vincitore: D. THIEM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 J. Sock 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Sock 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 J. Sock 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 J. Sock 15-0 30-0 3-5 → 4-5 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 J. Sock 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 D. Thiem 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 J. Sock 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 D. Thiem 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Sock 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Sock 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Thiem 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 D. Thiem 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 J. Sock 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 D. Thiem 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 J. Sock 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Thiem 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 3-0 → 3-1 J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 J. Sock 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [5] Marin Cilic vs [2] Novak Djokovic (non prima ore: 19:30)



ATP Paris Marin Cilic [5] Marin Cilic [5] 6 2 3 Novak Djokovic [2] Novak Djokovic [2] 4 6 6 Vincitore: N. DJOKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 3-4 → 3-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 M. Cilic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 N. Djokovic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 4-4 → 5-4 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 df 0-0 → 0-1

4. [10] Kei Nishikori vs [3] Roger Federer (non prima ore: 20:30)



ATP Paris Kei Nishikori [10] Kei Nishikori [10] 4 4 Roger Federer [3] Roger Federer [3] 6 6 Vincitore: R. FEDERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Federer 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 K. Nishikori 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-5 → 4-5 R. Federer 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 3-4 R. Federer 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 R. Federer 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 K. Nishikori 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Federer 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-3 → 4-4 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 R. Federer 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Federer 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Federer 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Oliver Marach / Mate Pavic vs John Isner / Neal Skupski



ATP Paris Oliver Marach / Mate Pavic [1] Oliver Marach / Mate Pavic [1] 7 6 12 John Isner / Neal Skupski John Isner / Neal Skupski 6 7 10 Vincitori: MARACH / PAVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 O. Marach / Pavic 0-1 ace 1-1 ace 1-2 1-3 2-3 3-3 3-4 4-4 4-5 5-5 6-5 7-5 7-6 8-6 8-7 8-8 8-9 9-9 9-10 df 10-10 11-10 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 df 1-4* df 1-5* 1*-6 3-6* ace 4-6* 6-6 → 6-7 J. Isner / Skupski 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 6-5 → 6-6 O. Marach / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Isner / Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 O. Marach / Pavic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Isner / Skupski 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 4-4 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-4 → 3-4 J. Isner / Skupski 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 2-3 → 2-4 O. Marach / Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 J. Isner / Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Isner / Skupski 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 ace 4*-2 ace 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 O. Marach / Pavic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. Isner / Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 O. Marach / Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 5-4 → 5-5 J. Isner / Skupski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 O. Marach / Pavic 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 4-3 → 5-3 J. Isner / Skupski 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-3 → 4-3 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 J. Isner / Skupski 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 O. Marach / Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Isner / Skupski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Isner / Skupski 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 ace 0-0 → 0-1

2. [3] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs Marcel Granollers / Rajeev Ram



ATP Paris Lukasz Kubot / Marcelo Melo [3] Lukasz Kubot / Marcelo Melo [3] 1 4 Marcel Granollers / Rajeev Ram Marcel Granollers / Rajeev Ram 6 6 Vincitori: GRANOLLERS / RAM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Granollers / Ram 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Kubot / Melo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 M. Granollers / Ram 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 L. Kubot / Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 M. Granollers / Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 L. Kubot / Melo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 M. Granollers / Ram 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Granollers / Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Kubot / Melo 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Granollers / Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-5 → 1-5 M. Granollers / Ram 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-4 → 0-5 L. Kubot / Melo 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-3 → 0-4 M. Granollers / Ram 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 L. Kubot / Melo 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Granollers / Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

3. [6] Raven Klaasen / Michael Venus vs Jean-Julien Rojer / Horia Tecau



ATP Paris Raven Klaasen / Michael Venus [6] Raven Klaasen / Michael Venus [6] 6 0 Jean-Julien Rojer / Horia Tecau Jean-Julien Rojer / Horia Tecau 7 6 Vincitori: ROJER / TECAU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 40-40 0-5 → 0-6 J. Rojer / Tecau 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 0-4 → 0-5 R. Klaasen / Venus 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 0-3 → 0-4 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 R. Klaasen / Venus 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-4 → 5-4 J. Rojer / Tecau 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Klaasen / Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 2-2 → 3-2 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 R. Klaasen / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 R. Klaasen / Venus 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

4. [8] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut vs [2] Mike Bryan / Jack Sock