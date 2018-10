ITF Junior: quarti di finale per Martina Biagianti nel GA in Giappone e quarti per Luca Nardi, Francesco Passaro e Luciano Darderi in tornei G2

Non molti italiani presenti nei tornei giovanili della settimana. Vediamo i risultati dei nostri connazionali. Il torneo più importante si è svolto in Giappone, un grado A, il più importante in assoluto, comparato alle prove del grande Slam. Bene le ragazze presenti. Martina Biagianti (2001) ha superato tre turni, perdendo solo ai quarti di finale contro la ucraina Snigur. Un turno superato anche per Alice Amendola (2001) che si è arresa alla coreana Park al secondo turno. Molto bene le nostre ragazze anche in doppio dove hanno raggiunto la semifinale giocando in coppia.

Nel maschile dello stesso torneo, primo turno sia per Emiliano Maggioli (2001) che per Giacomo Dambrosi (2001). Sconfitta al secondo turno per i due ragazzi nel doppio giocato in coppia.

Il torneo più importante giocato in Europa è stato il G2 in Spagna, dove hanno ben figurato sia Luca Nardi (2003) che Francesco Passaro (2001), entrambi arrivati ai quarti di finale. Flavio Cobolli (2002) e Pietro Marino (2001) non hanno superato le qualificazioni. Nel doppio finale per Passaro che ha giocato in coppia con l’olandese Weststrate.

L’altro G2 della settimana è stato disputato in Uruguay e vi hanno partecipato due ragazze e un ragazzo italiano. Nel femminile secondo turno per Eleonora Alvisi (2003) e primo turno per Asia Serafini (2003), nel maschile quarti di finale per Luciano Darderi (2002).

In Marocco, torneo G4, finale per Sofia Rocchetti (2002), quarti di finale per Alessandra Simone (2003) e Chiara Girelli (2002), secondo turno per Giulia Brighi (2001) e primo turno per Beatrice Ricci (2003). Infine in Danimarca, sempre torneo G4, primo turno per Laura Mair (2003).

Paolo Angella