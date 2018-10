Serie A1 Femminile, Girone 1: pareggio tra TC Genova e Lucca, vince Faenza

Seconda giornata di gare per quanto concerne la Serie A1 Femminile 2018. Nel Girone 1 c’è il pareggio tra TC Genova 1893 e CT Lucca: Jessica Pieri/Paolini non sfruttano il match point a loro disposizione nel doppio (sul 2-1 in favore delle toscane) e perdono contro Brianti/Samsonova, che a loro volta fissano il risultato sul 2-2.

Vittoria interna, invece, per il Club Atletico Faenza che ha la meglio sulla Società Canottieri Casale per 3-1.

La classifica vede il CT Lucca in testa a quota quattro punti, seguito da Faenza e TC Genova a 3. Chiude la graduatoria la Società Canottieri Casale che ha racimolato un punto in due giornate.

Tennis Club Genova 1893 – CT Lucca 2-2

Liudmila Samsonova (G) b. Jasmine Paolini (L) 64 61

Jessica Pieri (L) b. Alberta Brianti (G) 64 36 64

Tatiana Pieri (L) b. Lucia Bronzetti (G) 64 62

Alberta Brianti/Liudmila Samsonova (G) b. Jessica Pieri/Jasmine Paolini (L) 75 64

Club Atletico Faenza – Società Canottieri Casale 3-1

Camilla Scala (F) b. Michaela Honcova (CA) 75 62

Deborah Chiesa (CA) b. Andrea Gamiz Perez (F) 63 26 62

Alice Balducci (F) b. Enola Chiesa (CA) 63 63

Andrea Gamiz Perez/Camilla Scala (F) b. Stefania Rubini/Enola Chiesa (CA) 63 75

CLASSIFICA

4 (2) CT Lucca

3 (2) Club Atletico Faenza

2 (2) Tennis Club Genova 1893

1 (1) Società Canottieri Casale

Lorenzo Carini