Serie A1 Maschile, Girone 2: Aniene a punteggio pieno, prima gioia per il TC Crema

Seconda giornata di gare in Serie A1: nel Girone 2 è premiata, nuovamente, la superiorità del Circolo Canottieri Aniene che si candida come una delle pretendenti alla conquista del titolo nazionale. La compagine romana supera Massa Lombarda per 5-1 e si porta in testa alla classifica a punteggio pieno (6 punti): pratica chiusa dopo i quattro incontri di singolari grazie ai successi di Quinzi, Jacopo Berrettini, Bolelli e Perin. Ancora a segno Vincenzo Santopadre, vittorioso in doppio al fianco di Simone Bolelli.

Il Tennis Club Crema batte il TC Genova 1893 e conquista la prima vittoria stagionale in A1. Francesco Picco illude i liguri vincendo il primo singolare contro Coppini, successivamente arrivano quattro successi consecutivi per i lombardi che rendono inutile il doppio vinto dallo stesso Picco e da Stephane Robert, la punta di diamante del club genovese. In evidenza i veterani Golubev e Ungur, con quest’ultimo che si è aggiudicato anche l’incontro di doppio al fianco di Lorenzo Bresciani.

CC ANIENE – CT DIL. MASSA LOMBARDA 5-1

Gianluigi Quinzi (CCA) b. Samuele Ramazzotti (MAS) 3-6 6-1 6-1

Jacopo Berrettini (CCA) b. Lorenzo Rottoli (MAS) 6-1 6-3

Simone Bolelli (CCA) b. Alessio De Bernardis (MAS) 6-0 6-1

Riccardo Perin (CCA) b. Ronnj Capra (MAS) 6-4 6-1

Bolelli/Santopadre (CCA) b. Rottoli/Capra (MAS) 6-2 6-3

Ramazzotti/De Bernardis (MAS) b. Perin/J. Berrettini (CCA) 6-7(1) 6-3 18-16

TC CREMA – TC GENOVA 1893 4-2

Francesco Picco (TCG) b. Alessandro Coppini (CRE) 6-3 6-1

Lorenzo Bresciani (CRE) b. Paolo Dagnino (TCG) 6-2 6-0

Andrey Golubev (CRE) b. Edoardo Eremin (TCG) 6-4 6-4

Adrian Ungur (CRE) b. Stephan Robert (TCG) 6-3 6-3

Ungur/Bresciani (CRE) b. Motti/Accatino (TCG) 6-3 6-3

Robert/Picco (TCG) b. Golubev/Coppini (CRE) 6-2 6-2

CLASSIFICA

6 (2) Circolo Canottieri Aniene

3 (2) Circolo Tennis Dil. Massa Lombarda

3 (2) Tennis Club Crema

0 (2) Tennis Club Genova 1893

Lorenzo Carini