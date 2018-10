Challenger Brest, Traralgon, Las Vegas, Lima, Liuzhou: La situazione aggiornata. Quinzi si cancella da Lima

BREST, France (IH) €106,000+H

LAS VEGAS. NV. USA (H) $50,000+H

TRARALGON, Australia (H) $75,000

LIMA, Peru (CL) $50,000+H

LIUZHOU, PR China (H) $50,000+H

Brest CH, France €106,000+H

Date: 10/22/2018 Original Cut Off: 167 Ranking Date: 10/1/2018

62 Benneteau, Julien (FRA)

82 Munar, Jaume (ESP)

89 Sonego, Lorenzo

90 Vesely, Jiri (CZE)

94 Hurkacz, Hubert (POL)

96 Mmoh, Michael (USA)

97 Carballes Baena, Roberto (ESP)

107 Berankis, Ricardas (LTU)

109 Humbert, Ugo (FRA)

112 Moutet, Corentin (FRA)

114 Maden, Yannick (GER)

128 Ymer, Elias (SWE)

142 Halys, Quentin (FRA)

143 Travaglia, Stefano

149 Bolelli, Simone

150 Barrere, Gregoire (FRA)

151 Vanni, Luca

155 Lestienne, Constant (FRA)

156 Robert, Stephane (FRA)

162 Moraing, Mats (GER)

165 Mahut, Nicolas (FRA)

167 Lopez-Perez, Enrique (ESP)

Traralgon CH, Australia $75,000

Date: 10/22/2018 Original Cut Off: 415 Ranking Date: 10/1/2018

92 Kubler, Jason (AUS)

95 Nishioka, Yoshihito (JPN)

106 Thompson, Jordan (AUS)

158 Bolt, Alex (AUS)

161 Polmans, Marc (AUS)

190 Moriya, Hiroki (JPN)

205 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

214 Evans, Daniel (GBR)

240 Purcell, Max (AUS)

244 Banes, Maverick (AUS)

254 Duckworth, James (AUS)

272 Janvier, Maxime (FRA)

281 Santillan, Akira (AUS)

318 Mertens, Yannick (BEL)

342 Mousley, Bradley (AUS)

346 Kuhn, Nicola (ESP)

381 Descotte, Matias Franco (ARG)

385 Guinard, Manuel (FRA)

388 Doumbia, Sadio (FRA)

400 Petrone, Alessandro

405 Hassan, Benjamin (GER)

415 Fanselow, Sebastian (GER)

Alternates

423 Durasovic, Viktor (NOR)

435 Sakamoto, Pedro (BRA)

438 Saville, Luke (AUS)

Las Vegas CH, USA $50,000+H

Date: 10/22/2018 Original Cut Off: 245 Ranking Date: 10/1/2018

104 Donaldson, Jared (USA)

119 Jung, Jason (TPE)

121 Harris, Lloyd (RSA)

127 Rubin, Noah (USA)

129 Opelka, Reilly (USA)

130 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)

135 Ruud, Casper (NOR)

172 Koepfer, Dominik (GER)

180 Clarke, Jay (USA)

181 Majchrzak, Kamil (POL)

183 Arevalo, Marcelo (ESA)

189 King, Darian (BAR)

195 Kokkinakis, Thanasi (AUS)

220 Escobedo, Ernesto (USA)

222 Ward, James (GBR)

223 Serdarusic, Nino (CRO)

232 Robredo, Tommy (ESP)

234 Ilkel, Cem (TUR)

236 Smith, John-Patrick (AUS)

241 Aragone, JC (USA)

243 Rola, Blaz (SLO)

245 Kozlov, Stefan (USA)

Alternates

255 Krueger, Mitchell (USA)

257 King, Kevin (USA)

Lima, Peru $50,000+H

Date: 10/22/2018 Original Cut Off: 213 Ranking Date: 10/1/2018

66 Cuevas, Pablo (URU)

91 Delbonis, Federico (ARG)

99 Andreozzi, Guido (ARG)

105 Dellien, Hugo (BOL)

113 Lorenzi, Paolo

115 Monteiro, Thiago (BRA)

117 Andujar, Pablo (ESP)

118 Londero, Juan Ignacio (ARG)

139 Bagnis, Facundo (ARG)

140 Berlocq, Carlos (ARG)

141 Garin, Christian (CHI)

145 Sousa, Pedro (POR)

148 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

142 Melzer, Gerald (AUT)

153 Elias, Gastao (POR)

154 Quinzi, Gianluigi

176 Krstin, Pedja (SRB)

187 Giraldo, Santiago (COL)

197 Quiroz, Roberto (ECU)

207 Clezar, Guilherme (BRA)

210 Domingues, Joao (POR)

213 Galan, Daniel Elahi (COL)

Alternates

237 Cid Subervi, Roberto (DOM)

246 De Greef, Arthur (BEL)

Liuzhou, China $50,000+H

Date: 10/22/2018 Original Cut Off: 252 Ranking Date: 10/1/2018

98 Bhambri, Yuki (IND)

102 Albot, Radu (MDA)

110 Sugita, Yuichi (JPN)

120 Fabbiano, Thomas

123 Ramanathan, Ramkumar (IND)

163 Kecmanovic, Miomir (SRB)

170 Gunneswaran, Prajnesh (IND)

175 Martinez, Pedro (ESP)

179 Ito, Tatsuma (JPN)

191 Soeda, Go (JPN)

196 Safwat, Mohamed (EGY)

200 Peliwo, Filip (CAN)

204 Lee, Duckhee (KOR)

208 Kwon, Soonwoo (KOR)

209 Coppejans, Kimmer (BEL)

215 Zhang, Ze (CHN)

227 Gaio, Federico

229 Kavcic, Blaz (SLO)

235 Schnur, Brayden (CAN)

239 Tatlot, Johan (FRA)

251 Li, Zhe (CHN)

252 Roca Batalla, Oriol (ESP)