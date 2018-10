ATP Mosca, Anversa, Stoccolma: La situazione Md e Qualificazioni

Moscow, Russia ATP 250

Date: 10/15/2018 Original Cut Off: 78 Ranking Date: 9/3/2018

21 Cecchinato, Marco

27 Dzumhur, Damir (BIH)

29 Mannarino, Adrian (FRA)

33 Krajinovic, Filip (SRB)

36 Medvedev, Daniil (RUS)

38 Rublev, Andrey (RUS)

46 Chardy, Jeremy (FRA)

48 Zverev, Mischa (GER)

51 Seppi, Andreas

56 Paire, Benoit (FRA)

57 Berrettini, Matteo

59 Jaziri, Malek (TUN)

62 Lajovic, Dusan (SRB)

68 Sousa, Joao (POR)

69 Cuevas, Pablo (URU)

71 Klizan, Martin (SVK)

75 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

76 Istomin, Denis (UZB)

78 Bedene, Aljaz (SLO)

Alternates

80 Donskoy, Evgeny (RUS)

81 Basic, Mirza (BIH)

84 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

88 Pospisil, Vasek (CAN)

89 Djere, Laslo (SRB)

Moscow Q, Russia ATP 250

Date: 10/15/2018 Original Cut Off: 211 Ranking Date: 9/24/2018

79 Basic, Mirza (BIH)

83 Djere, Laslo (SRB)

87 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

103 Berankis, Ricardas (LTU)

127 Gerasimov, Egor (BLR) PR

151 Bolelli, Simone

177 Rosol, Lukas (CZE)

179 Vatutin, Alexey (RUS)

199 Brands, Daniel (GER)

200 Ignatik, Uladzimir (BLR)

202 Milojevic, Nikola (SRB)

203 Molleker, Rudolf (GER)

204 Galovic, Viktor (CRO)

211 Bublik, Alexander (KAZ)

Alternates

221 Horansky, Filip (SVK)

222 Napolitano, Stefano

228 Kolar, Zdenek (CZE)

230 Rodionov, Jurij (AUT)

232 Kavcic, Blaz (SLO)

Antwerp, Belgium ATP 250

Date: 10/15/2018 Original Cut Off: 85 Ranking Date: 9/3/2018

10 Goffin, David (BEL)

13 Schwartzman, Diego (ARG)

16 Edmund, Kyle (GBR)

25 Gasquet, Richard (FRA)

37 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

39 Monfils, Gael (FRA)

40 Simon, Gilles (FRA)

42 Jarry, Nicolas (CHI)

43 Mayer, Leonardo (ARG)

49 Haase, Robin (NED)

52 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

58 Struff, Jan-Lennard (GER)

63 Lopez, Feliciano (ESP)

65 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)

66 Pella, Guido (ARG)

67 Norrie, Cameron (GBR)

79 McDonald, Mackenzie (USA)

83 Kovalik, Jozef (SVK)

85 Munar, Jaume (ESP)

Alternates

87 Vesely, Jiri (CZE)

88 Pospisil, Vasek (CAN)

92 Klahn, Bradley (USA)

93 Baghdatis, Marcos (CYP)

96 Bhambri, Yuki (IND)

Antwerp Q, Belgium ATP 250

Date: 10/15/2018 Original Cut Off: 161 Ranking Date: 9/24/2018

86 Pospisil, Vasek (CAN)

90 Vesely, Jiri (CZE)

94 Carballes Baena, Roberto (ESP)

101 Ivashka, Ilya (BLR)

104 Granollers, Marcel (ESP)

107 Moutet, Corentin (FRA)

110 Humbert, Ugo (FRA)

112 Maden, Yannick (GER)

147 Auger-Aliassime, Felix (CAN)

148 Stakhovsky, Sergiy (UKR)

152 Barrere, Gregoire (FRA)

158 Lestienne, Constant (FRA)

159 Robert, Stephane (FRA)

161 Mahut, Nicolas (FRA)

Alternates

169 Caruso, Salvatore

186 Popyrin, Alexei (AUS)

187 Arnaboldi, Andrea

193 Hoang, Antoine (FRA)

196 Griekspoor, Tallon (NED)

Stockholm, Sweden ATP 250

Date: 10/15/2018 Original Cut Off: 77 Ranking Date: 9/3/2018

11 Isner, John (USA)

14 Fognini, Fabio

15 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

17 Pouille, Lucas (FRA)

18 Sock, Jack (USA)

28 Shapovalov, Denis (CAN)

32 Verdasco, Fernando (ESP)

34 Kohlschreiber, Philipp (GER)

45 De Minaur, Alex (AUS)

47 Gojowczyk, Peter (GER)

50 Marterer, Maximilian (GER)

54 Ebden, Matthew (AUS)

55 Millman, John (AUS)

61 Sandgren, Tennys (USA)

64 Daniel, Taro (JPN)

72 Kudla, Denis (USA)

73 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

74 Fritz, Taylor (USA)

77 Lacko, Lukas (SVK)

Alternates

82 Copil, Marius (ROU)

87 Vesely, Jiri (CZE)

88 Pospisil, Vasek (CAN)

89 Djere, Laslo (SRB)

92 Klahn, Bradley (USA)

Stockholm Q, Sweden ATP 250

Date: 10/15/2018 Original Cut Off: 185 Ranking Date: 9/24/2018

94 Benneteau, Julien (FRA)

95 Klahn, Bradley (USA)

108 Mmoh, Michael (USA)

120 Polansky, Peter (CAN)

123 Tomic, Bernard (AUS)

124 Zopp, Jurgen (EST)

135 Bachinger, Matthias (GER)

145 Gulbis, Ernests (LAT)

160 Gutierrez-Ferrol, Sergio (ESP)

166 Moraing, Mats (GER)

167 Vanni, Luca

182 Gombos, Norbert (SVK)

183 Donati, Matteo

185 Balazs, Attila (HUN)

Alternates

186 Popyrin, Alexei (AUS)

187 Arnaboldi, Andrea

194 Otte, Oscar (GER)

196 Griekspoor, Tallon (NED)

214 Moroni, Gian Marco