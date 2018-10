L’incredibile vittoria di Quentin Gueydal nelle qualificazioni di un future francese

Un risultato da guinness dei primati verificatosi qualche giorno fa (sabato 6 Ottobre) durante le qualificazioni del Futures francese F21 da 25K a Saint Dizier.

Il match di 1°turno di quali disputato tra il 24enne transalpino Quentin Gueydal n.1605 Atp ed il suo connazionale Ramy Ezat (26enne not ranking) è terminato 6-0 6-0 in 32 minuti con le statistiche record del 100% di punti vinti con la prima di servizio, il 100% di punti vinti anche con la seconda ma soprattutto un totale di 48 punti a zero (golden match) in favore di Gueydal!

A memoria, crediamo non si sia mai verificata una cosa del genere nel tennis Professionistico.

