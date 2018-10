Masters 1000 Shanghai: Risultati LIVE del Primo Turno. Marco Cecchinato elimina Gilles Simon annullando un match point. Ok Seppi

Marco Cecchinato è approdato al secondo turno nel torneo Masters 1000 di Shanghai.

Il 25enne di Palermo, numero 21 Atp (best ranking eguagliato) e 16esima testa di serie, ha sconfitto il francese Gilles Simon, numero 31 Atp al tiebreak del terzo set.

Da segnalare il match-point per il 33enne di Nizza nel dodicesimo game del terzo set ma il 25enne palermitano lo ha annullato (ed era al servizio), prima di dominare nel tie-break, chiuso per 7 punti a 2.

Al secondo turno sfiderà uno tra Hurkacz [Q] o Chung.

Andreas Seppi, numero 47 Atp, ha invece liquidato con un preriodico 64, in un’ora e 26 minuti, l’altro francese Adrian Mannarino, numero 46 del ranking mondiale, Al secondo turno Seppi attende il vincente della sfida, tra il serbo Filip Krajinovic, numero 35 del ranking mondiale, ed il britannico Kyle Edmund, numero 14 Atp ed undicesima testa di serie.

3. [16] Marco Cecchinato vs Gilles Simon



ATP Shanghai Marco Cecchinato [16] Marco Cecchinato [16] 6 6 7 Gilles Simon Gilles Simon 7 4 6 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 ace 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 M. Cecchinato 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 G. Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 G. Simon 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Cecchinato 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Simon 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 G. Simon 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 G. Simon 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-4 → 6-4 G. Simon 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 5-3 G. Simon 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Simon 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 G. Simon 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 G. Simon 0-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 G. Simon 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-5 → 6-5 G. Simon 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Simon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-4 → 3-4 G. Simon 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 2-4 M. Cecchinato 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 G. Simon 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Simon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

8 Aces 84 Double Faults 173% 1st Serve % 70%58/81 (72%) 1st Serve Points Won 53/71 (75%)14/30 (47%) 2nd Serve Points Won 13/30 (43%)4/7 (57%) Break Points Saved 3/7 (43%)17 Service Games Played 1718/71 (25%) 1st Return Points Won 23/81 (28%)17/30 (57%) 2nd Return Points Won 16/30 (53%)4/7 (57%) Break Points Won 3/7 (43%)17 Return Games Played 1772/111 (65%) Total Service Points Won 66/101 (65%)35/101 (35%) Total Return Points Won 39/111 (35%)107/212 (50%) Total Points Won 105/212 (50%)

21 Ranking 31

26 Age 33

Palermo, Italy Birthplace Nice, France

Palermo, Italy Residence Boulogne-Billancourt, France

6’1″ (185 cm) Height 6’0″ (182 cm)

172 lbs (78 kg) Weight 154 lbs (70 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2010 Turned Pro 2002

21/19 Year to Date Win/Loss 28/19

2 Year to Date Titles 2

2 Career Titles 14

$2,090,771 Career Prize Money $13,489,669

4. Adrian Mannarino vs Andreas Seppi



ATP Shanghai Adrian Mannarino Adrian Mannarino 4 4 Andreas Seppi Andreas Seppi 6 6 Vincitore: A. SEPPI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Mannarino 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Seppi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-2 → 2-2 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 A. Seppi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

2 Aces 42 Double Faults 061% 1st Serve % 65%25/35 (71%) 1st Serve Points Won 29/39 (74%)11/22 (50%) 2nd Serve Points Won 11/21 (52%)2/5 (40%) Break Points Saved 1/2 (50%)10 Service Games Played 1010/39 (26%) 1st Return Points Won 10/35 (29%)10/21 (48%) 2nd Return Points Won 11/22 (50%)1/2 (50%) Break Points Won 3/5 (60%)10 Return Games Played 1036/57 (63%) Total Service Points Won 40/60 (67%)20/60 (33%) Total Return Points Won 21/57 (37%)56/117 (48%) Total Points Won 61/117 (52%)

46 Ranking 47

30 Age 34

Soisy-sous-Montmorency, France Birthplace Bolzano, Italy

Valletta, Malta Residence Caldaro, Italy

5’11” (180 cm) Height 6’3″ (190 cm)

154 lbs (70 kg) Weight 174 lbs (79 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

2004 Turned Pro 2002

21/26 Year to Date Win/Loss 19/20

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 3

$5,771,742 Career Prize Money $9,682,494

Masters 1000 Shanghai | Cemento | $7.086.700 – Primo turno

CENTER – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Matthew Ebden vs Frances Tiafoe



ATP Shanghai Matthew Ebden Matthew Ebden 3 6 6 Frances Tiafoe Frances Tiafoe 6 4 3 Vincitore: M. EBDEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 M. Ebden 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 F. Tiafoe 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 M. Ebden 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Ebden 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Ebden 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Ebden 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Tiafoe 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 M. Ebden 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Tiafoe 15-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 M. Ebden 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 3-1 → 3-2 M. Ebden 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 3-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Ebden 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Ebden 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-5 → 3-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Ebden 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Ebden 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 M. Ebden 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Ebden 15-0 ace 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Gael Monfils vs [10] Stefanos Tsitsipas



ATP Shanghai Gael Monfils Gael Monfils 6 6 4 Stefanos Tsitsipas [10] Stefanos Tsitsipas [10] 7 4 6 Vincitore: S. TSITSIPAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 G. Monfils 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 4-5 → 4-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 G. Monfils 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-4 → 3-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 G. Monfils 30-0 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 1*-6 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 G. Monfils 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Monfils 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. [WC] Stan Wawrinka vs [13] Borna Coric (non prima ore: 12:00)



ATP Shanghai Stan Wawrinka Stan Wawrinka 6 4 3 Borna Coric [13] Borna Coric [13] 4 6 6 Vincitore: B. CORIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 B. Coric 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-5 → 3-5 B. Coric 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-4 → 2-4 B. Coric 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Coric 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 4-5 → 4-6 B. Coric 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 B. Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-3 → 3-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 B. Coric 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Wawrinka 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 B. Coric 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 B. Coric 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Coric 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 B. Coric 15-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

4. [WC] Yibing Wu vs [WC] Zhe Li



ATP Shanghai Yibing Wu Yibing Wu 7 6 Zhe Li Zhe Li 6 2 Vincitore: Y. WU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Y. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-2 → 6-2 Z. Li 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 4-1 → 5-1 Z. Li 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-1 → 4-1 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Z. Li 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Z. Li 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-4* 6*-5 ace 6-6 → 7-6 Z. Li 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Z. Li 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Z. Li 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 4-3 Z. Li 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 2-3 Z. Li 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Y. Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 Z. Li 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 0-2 Y. Wu 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1

SHOW COURT 3 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Andrey Rublev vs Roberto Bautista Agut



ATP Shanghai Andrey Rublev Andrey Rublev 3 4 Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 6 6 Vincitore: R. BAUTISTA AGUT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 A. Rublev 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-4 → 4-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-3 → 2-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 3-4 → 3-5 R. Bautista Agut 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [9] Diego Schwartzman vs Sam Querrey (non prima ore: 08:30)



ATP Shanghai Diego Schwartzman [9] Diego Schwartzman [9] 3 4 Sam Querrey Sam Querrey 6 6 Vincitore: S. QUERREY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Querrey 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 D. Schwartzman 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 S. Querrey 15-0 ace 40-0 ace 40-15 3-4 → 3-5 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-3 → 3-4 S. Querrey 15-0 30-0 ace 3-2 → 3-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Querrey 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 D. Schwartzman 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Querrey 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Querrey 15-0 30-0 ace 3-5 → 3-6 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 3-4 → 3-5 S. Querrey 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 S. Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 D. Schwartzman 15-0 1-2 → 2-2 S. Querrey 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 S. Querrey 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [Q] Mackenzie McDonald vs [14] Milos Raonic



ATP Shanghai Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 6 5 6 Milos Raonic [14] Milos Raonic [14] 3 7 3 Vincitore: M. MCDONALD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 M. Raonic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 M. McDonald 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 M. Raonic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Raonic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Raonic 15-0 ace 40-0 ace 40-15 df 5-6 → 5-7 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 M. Raonic 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace 5-4 → 5-5 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 M. Raonic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Raonic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 M. Raonic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Raonic 30-0 30-15 30-30 30-40 df 5-3 → 6-3 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Raonic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 ace 2-0 → 2-1 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 M. Raonic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. [Q] Bradley Klahn vs Nick Kyrgios



ATP Shanghai Bradley Klahn Bradley Klahn 4 6 6 Nick Kyrgios Nick Kyrgios 6 4 3 Vincitore: B. KLAHN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 B. Klahn 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-2 → 5-2 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-1 → 4-2 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 N. Kyrgios 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-0 → 3-1 B. Klahn 30-0 ace 40-0 ace 2-0 → 3-0 N. Kyrgios 0-15 0-40 1-0 → 2-0 B. Klahn 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 5-4 → 6-4 B. Klahn 0-15 15-15 ace 30-15 ace 4-4 → 5-4 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-3 → 4-4 B. Klahn 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 B. Klahn 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 3-2 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 ace 2-1 → 2-2 B. Klahn 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Klahn 15-0 15-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Kyrgios 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 B. Klahn 15-0 ace 30-0 ace 3-5 → 4-5 N. Kyrgios 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 3-5 B. Klahn 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 N. Kyrgios 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Klahn 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 N. Kyrgios 0-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Klahn 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Kyrgios 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 B. Klahn 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

GRANDSTAND – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Damir Dzumhur vs Marton Fucsovics



ATP Shanghai Damir Dzumhur Damir Dzumhur 3 4 Marton Fucsovics Marton Fucsovics 6 6 Vincitore: M. FUCSOVICS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 D. Dzumhur 15-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Dzumhur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [Q] Taylor Fritz vs Robin Haase



ATP Shanghai Taylor Fritz Taylor Fritz 6 7 Robin Haase Robin Haase 3 6 Vincitore: T. FRITZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* ace 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 R. Haase 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 R. Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Haase 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 R. Haase 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Haase 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Fritz 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 R. Haase 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 T. Fritz 15-0 40-0 ace ace 4-2 → 5-2 R. Haase 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-1 → 4-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 R. Haase 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 R. Haase 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 df 30-15 ace ace 0-0 → 1-0

COURT 4 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Robert Lindstedt / Dominic Thiem vs Alex de Minaur / John Millman



ATP Shanghai Robert Lindstedt / Dominic Thiem Robert Lindstedt / Dominic Thiem 6 7 Alex de Minaur / John Millman Alex de Minaur / John Millman 4 6 Vincitori: LINDSTEDT / THIEM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* ace 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 R. Lindstedt / Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 A. de Minaur / Millman 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 R. Lindstedt / Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 A. de Minaur / Millman 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Lindstedt / Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. de Minaur / Millman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Lindstedt / Thiem 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 A. de Minaur / Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 R. Lindstedt / Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. de Minaur / Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 R. Lindstedt / Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. de Minaur / Millman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Lindstedt / Thiem 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. de Minaur / Millman 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 R. Lindstedt / Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 A. de Minaur / Millman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 3-3 → 4-3 R. Lindstedt / Thiem 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. de Minaur / Millman 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Lindstedt / Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. de Minaur / Millman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Lindstedt / Thiem 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 A. de Minaur / Millman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

2. [WC] Mao-Xin Gong / Ze Zhang vs Nikoloz Basilashvili / Daniil Medvedev (non prima ore: 12:00)



Il match deve ancora iniziare