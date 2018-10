Challenger Barcellona: Tabellone principale. Sei azzurri al via, Travaglia e Quinzi teste di serie

Main Draw Challenger Barcellona | Terra | e43.000

(1) Carballes Baena, Roberto vs Qualifier

Tatlot, Johan vs (WC) Atlangeriev, Bekkhan

(WC) Semmler, Miguel vs Giannessi, Alessandro

De Schepper, Kenny vs (8) Martin, Andrej

(3) Trungelliti, Marco vs Domingues, Joao

De Greef, Arthur vs Qualifier

Robredo, Tommy vs Zapata Miralles, Bernabe

Ojeda Lara, Ricardo vs (5) Sousa, Pedro

(7) Gutierrez-Ferrol, Sergio vs Grigelis, Laurynas

Baldi, Filippo vs (WC) Lopez San Martin, Alvaro

Guez, David vs Viola, Matteo

Qualifier vs (4) Travaglia, Stefano

(6) Quinzi, Gianluigi vs Martinez, Pedro

Gimeno-Traver, Daniel vs Kuzmanov, Dimitar

Qualifier vs Giustino, Lorenzo

(WC) Kuhn, Nicola vs (2) Andujar, Pablo