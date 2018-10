WTA Linz: Tabellone principale. Julia Goerges è la prima favorita del torneo. Camila Giorgi affronterà la Parmentier al primo turno

Main Draw WTA Linz | International | Indoor | $250.000

(1) Goerges, Julia vs (WC) Petkovic, Andrea

Qualifier vs Maria, Tatjana

Mladenovic, Kristina vs (WC) Dart, Harriet

Babos, Timea vs (8) Vekic, Donna

(4) Cibulkova, Dominika vs Qualifier

Larsson, Johanna vs Voegele, Stefanie

Lapko, Vera vs Bencic, Belinda

Kuzmova, Viktoria vs (6) Pavlyuchenkova, Anastasia

(7) Rybarikova, Magdalena vs Van Uytvanck, Alison

Siniakova, Katerina vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Flipkens, Kirsten vs (3) Strycova, Barbora

(5) Giorgi, Camila vs Parmentier, Pauline

Cirstea, Sorana vs Qualifier

Gasparyan, Margarita vs Puig, Monica

(WC) Haas, Barbara vs (2) Bertens, Kiki