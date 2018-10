Fabio Fognini ha dato forfait prima di scendere in campo a Pechino. L’azzurro dovrebbe recuperare in una settimana

Quest’oggi Fabio Fognini ha dato forfait prima di scendere in campo per il suo match di semifinale contro Juan Martin Del Potro al torneo di Pechino.

Il giocatore azzurro ha rimediato una distorsione alla caviglia durante le fasi finali del match precedente contro l’ungherese Marton Fucsovics. Il papà di Fabio, Fulvio, sul proprio account Twitter ha precisato che Fabio prima di annunciare il ritiro ha provato a scaldarsi due volte, ma avvertiva delle fitte molto dolorose che gli hanno impedito di giocare; inoltre, credendo si tratti di una distorsione, spera che in una settimana possa recuperare.

Ricordiamo che Fognini salterà l’imminente torneo Masters 1000 di Shanghai ma dovrebbe ritornare in campo in tempo per l’inizio della stagione indoor europea.