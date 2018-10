Serie A1 Maschile, Girone 2: Travaglia e Gaio a Massa Lombarda, Quinzi e Berrettini all’Aniene

Domenica comincerà la Serie A1 Maschile 2018. LiveTennis, che seguirà tutti gli incontri della fase a gironi, vi presenta il Girone 2, composto da quattro squadre e da tantissimi giocatori di ottimo livello, primo fra tutti l’ungherese Marton Fucsovics, top-50 del ranking ATP.

GIRONE 2

C.T. DIL. MASSA LOMBARDA

CC ANIENE

TC CREMA

TC GENOVA 1893

PRIMA GIORNATA

TC GENOVA 1893 – CC ANIENE

C.T. DIL. MASSA LOMBARDA – TC CREMA

GIRONE 1, PRESENTAZIONE SQUADRE

C.T. DIL. MASSA LOMBARDA: la compagine ravennate si affiderà esclusivamente a giocatori italiani in questo campionato di Serie A1. Stefano Travaglia e Federico Gaio rappresentano le due certezze di Massa Lombarda, così come Julian Ocleppo e Federico Maccari. Nell’organico ci sono anche Samuele Ramazzotti, Lorenzo Rottoli e Alessio De Bernardis.

CC ANIENE: il Circolo Canottieri Aniene si candida ad una Serie A1 da protagonista. Matteo Berrettini, Gianluigi Quinzi, Simone Bolelli, Jacopo Berrettini e Liam Caruana sono i Top-5 del club romano. Non mancherà, come da tradizione, l’apporto alla causa del veterano Flavio Cipolla, così come potrebbero trovare spazio anche Riccardo Di Nocera e Raffaele Giuliano.

TC CREMA: squadra molto esperta, quella del TC Crema. Adrian Ungur e Andrey Golubev, due ottimi giocatori con un passato in Top-100, giocheranno al fianco di Frunza, Sinicripi, Mora e Coppini. Almeno sulla carta è questo il team meno organizzato per una Serie A1 di buon livello.

TC GENOVA 1893: tanti stranieri chiamati dal TC Genova 1893 per provare a conquistare lo scudetto. L’ungherese Marton Fucsovics, top-50 ATP, dovrebbe trovare poco spazio visti gli impegni nel circuito maggiore; a non far rimpiangere la sua assenza ci saranno Menendez Maceiras, Robert, Gombos e Ramirez Hidalgo. Il miglior azzurro è Edoardo Eremin; “jolly” per Genova nel doppio con la presenza del reggiano Alessandro Motti.

Lorenzo Carini