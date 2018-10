Serie A2 Maschile, Girone 2: le squadre al via e il programma della prima giornata

SERIE A2 MASCHILE, GIRONE 2: SQUADRE E CALENDARIO

GIRONE 2

SOCIETA’ CANOTTIERI CASALE

TC TREVIGLIO

CT L’AQUILA

CT BOLOGNA

MATCH BALL SIRACUSA

CT ROCCO POLIMENI

CT FIRENZE

GIRONE 2 – PRIMA GIORNATA

TC TREVIGLIO vs CT BOLOGNA

SOCIETA’ CANOTTIERI CASALE vs MATCH BALL SIRACUSA

CT L’AQUILA vs CT ROCCO POLIMENI

Riposa: CT FIRENZE

GIRONE 2 – PRESENTAZIONE SQUADRE

SOCIETA’ CANOTTIERI CASALE: una delle squadre favorite per la promozione in Serie A1 è la Canottieri Casale. La rosa, composta proprio con l’obiettivo di ottenere il salto nella massima serie, vede ai nastri di partenza Vaclav Safranek, Andrea Collarini, Constant Lestienne e Pedro Cachin.

TC TREVIGLIO: il club bergamasco punterà tutto sull’esperienza di Alberto Brizzi che, dopo aver messo fine alla sua carriera internazionale, cercherà di dare il massimo per portare il TC Treviglio in Serie A1. Davide Pontoglio, Mattia Scotti e Pietro Alberti sono gli altri ragazzi che giocheranno stabilmente nella fase a gironi.

CT L’AQUILA: rosa corta, quella del CT L’Aquila, con appena cinque giocatori inseriti nella lista. Gianluca Di Nicola (2.1) è di gran lunga il migliore, seguito da Enrico Iannuzzi e Andrea Picchione (entrambi 2.4). La poca esperienza dei giocatori del team aquilano, fatta eccezione per Di Nicola che ha avuto modo di giocare anche tornei Challenger con discreti risultati, fa pensare ad una lotta per la salvezza.

CT BOLOGNA: Luca Pancaldi e Marco Pedrini, entrambi 2.2, guideranno il CT Bologna. La rosa è composta, oltre che dai due tennisti appena citati, da cinque giocatori provenienti dal vivaio: il migliore, per classifica, è il 2.3 Fabio Mercuri.

MATCH BALL SIRACUSA: una squadra costruita per la promozione, quella del Match Ball Siracusa. Il tedesco Yannick Maden e lo spagnolo Pol Toledo Bague dovrebbe riscontrare pochi problemi nel corso dei loro incontri; la loro esperienza internazionale sarà fondamentale per il club siciliano. Il primo azzurro, secondo la classifica italiana, è il 2.2 Antonio Massara; attenzione anche ad Ettore Zito e Alessandro Ingarao.

CT ROCCO POLIMENI: Linzer, Mertl, Mitjana; trio straniero per la promozione in A1. Il CT Rocco Polimeni si aspetta buoni risultati da questo campionato: la rosa è competitiva, anche grazie ad Andrea Grazioso e Simone Bono, e l’accesso alla massima serie del tennis italiano non sembra poi una missione impossibile.

CT FIRENZE: il CT Firenze si affida a Daniele Capecchi, Marco Viola e Pietro Fanucci. Una rosa composta interamente da italiani; gli incontri casalinghi saranno giocati sulla terra battuta. La loro avventura comincerà dalla seconda giornata, quando saranno di scena tra le mura amiche contro la Società Canottieri Casale.