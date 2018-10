Tennis Training e Dunlop insieme per il Selection Camp

Il 20 e 21 Ottobre alla Tennis Training i migliori ragazzi italiani si contenderanno un posto per allenarsi alla Img Academy in Florida, la mitica Accademia fondata da Nick Bollettieri.

Sarà la Tennis Training ad ospitare in Italia il Dunlop Selection Camp, lo scouting voluto dalla Dunlop che regalerà ai 2 migliori prospetti italiani la possibilità di effettuare uno stage presso la Img Academy in Florida, la scuola tennis più famosa del mondo, fondata da Nick Bollettieri, che ha visto crescere alcuni dei più grandi campioni degli ultimi anni; da Andre Agassi e Monica Seles, a Jim Courier, da Mary Pierce e Anna Kournikova, a Venus e Serena Williams (per citare solo i più famosi).

Alla Tennis Training di Villa Candida il 20 e 21 ottobre prossimi, saranno circa una ventina i ragazzi dai 12 ai 16 anni che saranno valutati dagli esperti tecnici della TTS.

I migliori giocatori di tutto il mondo, selezionati nei Dunlop Camp di ogni paese, si ritroveranno poi alla IMG dal 19 al 23 Novembre a Bradenton in Florida, dove saranno seguiti da alcuni dei migliori coach, tra cui Michael Chang ambasciatore Dunlop.

Dunque si rinnova e diventa sempre più solido il legame tra la Tennis Training e la Dunlop che ha scelto la scuola folignate come punto di riferimento nazionale.