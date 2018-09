Junior Davis Cup 2018, Spagna-Italia 2-0: gli azzurri giocheranno per il terzo posto

Si fermano sul più bello i sogni di gloria dell’Italia alla Junior Davis Cup 2018, in corso di svolgimento fino a domani in quel di Budapest. La nazionale azzurra, guidata da Stefano Pescosolido, è stata sconfitta in semifinale dalla Spagna, che domani lotterà per la conquista del titolo contro la Francia.

Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Luca Nardi ritorneranno in campo nella finale del terzo posto contro l’Argentina, battuta per 3-0 dalla compagine transalpina nel match di semifinale.

Nella giornata odierna, l’Italia ha perso entrambi i singolari ed ha deciso di non scendere in campo nel doppio, ininfluente ai fini del risultato finale. Flavio Cobolli è stato sconfitto, in apertura di programma, da Mario Gonzalez Fernandez col punteggio di 7-6(4) 5-7 6-4 in due ore e 36 minuti di gioco; decisamente meno è durata, invece, la sfida tra Musetti e Carlos Alcaraz Garfia, con quest’ultimo che ha archiviato la pratica in poco più di un’ora con lo score di 6-2 7-6(2).

SEMIFINALE, SPAGNA-ITALIA 2-0:

Mario Gonzalez Fernandez (ESP) b. Flavio Cobolli (ITA) 7-6(4) 5-7 6-4

Carlos Alcaraz Garfia (ESP) b. Lorenzo Musetti 6-2 7-6(2)

Doppio non disputato