ATP Chengdu e Shenzhen: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

Chengdu, China ATP 250

Date: 9/24/2018 Original Cut Off: 62 Ranking Date: 8/13/2018

6 Anderson, Kevin (RSA)

13 Carreno Busta, Pablo (ESP)

14 Fognini, Fabio

25 Chung, Hyeon (KOR)

28 Mannarino, Adrian (FRA)

34 Querrey, Sam (USA)

36 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

38 Tiafoe, Frances (USA)

39 Monfils, Gael (FRA)

42 Jarry, Nicolas (CHI)

44 Zverev, Mischa (GER)

48 Fucsovics, Marton (HUN)

50 Mayer, Leonardo (ARG)

52 Ebden, Matthew (AUS)

53 Millman, John (AUS)

59 Berrettini, Matteo

60 Jaziri, Malek (TUN)

61 Sousa, Joao (POR)

62 Sandgren, Tennys (USA)

Alternates

63 Lopez, Feliciano (ESP)

66 Pella, Guido (ARG)

70 Fritz, Taylor (USA)

73 Donaldson, Jared (USA)

84 Donskoy, Evgeny (RUS)

—-IN——–IN————

86 Kovalik, Jozef (SVK)

88 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

89 Vesely, Jiri (CZE)

90 Djere, Laslo (SRB)

91 Munar, Jaume (ESP)

Chengdu Q, China ATP 250

Date: 9/24/2018 Original Cut Off: 160 Ranking Date: 9/3/2018

74 Fritz, Taylor (USA)

83 Kovalik, Jozef (SVK)

88 Pospisil, Vasek (CAN)

90 Donaldson, Jared (USA)

93 Baghdatis, Marcos (CYP)

95 Albot, Radu (MDA)

98 Kubler, Jason (AUS)

117 Auger-Aliassime, Felix (CAN)

127 Gerasimov, Egor (BLR) PR

128 Bemelmans, Ruben (BEL)

130 Gulbis, Ernests (LAT)

145 Harris, Lloyd (RSA)

152 Tomic, Bernard (AUS)

160 Gunneswaran, Prajnesh (IND)

Alternates

196 Kecmanovic, Miomir (SRB)

197 Moriya, Hiroki (JPN)

—-IN——–IN————

199 Milojevic, Nikola (SRB)

204 Ignatik, Uladzimir (BLR)

206 Horansky, Filip (SVK)

Shenzhen, China ATP 250

Date: 9/24/2018 Original Cut Off: 80 Ranking Date: 8/13/2018

11 Goffin, David (BEL)

15 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

21 Coric, Borna (CRO)

24 Dzumhur, Damir (BIH)

30 Verdasco, Fernando (ESP)

32 Shapovalov, Denis (CAN)

41 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

43 De Minaur, Alex (AUS)

49 Seppi, Andreas

57 Paire, Benoit (FRA)

64 Lajovic, Dusan (SRB)

67 Norrie, Cameron (GBR)

71 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

74 Sugita, Yuichi (JPN)

75 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

76 Istomin, Denis (UZB)

77 Kudla, Denis (USA)

78 Daniel, Taro (JPN)

80 Lacko, Lukas (SVK)

Alternates

81 McDonald, Mackenzie (USA)

84 Donskoy, Evgeny (RUS)

88 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

89 Vesely, Jiri (CZE)

90 Djere, Laslo (SRB)

91 Munar, Jaume (ESP)

93 Baghdatis, Marcos (CYP)

95 Albot, Radu (MDA)

96 Zopp, Jurgen (EST)

97 Bhambri, Yuki (IND)

79 McDonald, Mackenzie (USA)84 Kukushkin, Mikhail (KAZ)87 Vesely, Jiri (CZE)92 Klahn, Bradley (USA)99 Ivashka, Ilya (BLR)102 Troicki, Viktor (SRB)103 Smyczek, Tim (USA)115 Jung, Jason (TPE)134 Ramanathan, Ramkumar (IND)163 Ito, Tatsuma (JPN)176 Soeda, Go (JPN)177 Nishioka, Yoshihito (JPN)185 Peliwo, Filip (CAN)186 Safwat, Mohamed (EGY)

Alternates

196 Kecmanovic, Miomir (SRB)

197 Moriya, Hiroki (JPN)

203 Bublik, Alexander (KAZ)

204 Ignatik, Uladzimir (BLR)

206 Horansky, Filip (SVK)