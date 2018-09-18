Circuito WTA Copertina, WTA

WTA Seoul e Guangzhou: Live i risultati del Day 2

18/09/2018 06:13 Nessun commento
Risultati dal circuito WTA
Risultati dal circuito WTA

KOR WTA Seoul International | Cemento | $250.000 – 1° Turno Md

Centre Court – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. [8] Kirsten Flipkens BEL vs [WC] Sohyun Park KOR

WTA Seoul
Kirsten Flipkens [8]
6
6
Sohyun Park
0
2
Vincitore: K. FLIPKENS
Mostra dettagli

2. Bethanie Mattek-Sands USA vs Agnieszka Radwanska POL

WTA Seoul
Bethanie Mattek-Sands
40
4
3
Agnieszka Radwanska
A
6
3
Game Point
Mostra dettagli

3. [Q] Priscilla Hon AUS vs [WC] Su Jeong Jang KOR

Il match deve ancora iniziare

4. Dalila Jakupovic SLO vs [Q] Na-Lae Han KOR

Il match deve ancora iniziare


Court 2 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. Evgeniya Rodina RUS vs [Q] Dejana Radanovic SRB

WTA Seoul
Evgeniya Rodina
6
6
Dejana Radanovic
1
1
Vincitore: E. RODINA
Mostra dettagli

2. Ajla Tomljanovic AUS vs [5] Alison Van Uytvanck BEL

WTA Seoul
Ajla Tomljanovic
0
3
5
Alison Van Uytvanck [5]
0
6
4
Mostra dettagli

3. [4] Magdalena Rybarikova SVK vs Mandy Minella LUX

Il match deve ancora iniziare

4. [7] Irina-Camelia Begu ROU vs [Q] Mona Barthel GER

Il match deve ancora iniziare


Court 13 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. [Q] Varvara Flink RUS vs Margarita Gasparyan RUS

WTA Seoul
Varvara Flink
5
4
Margarita Gasparyan
7
6
Vincitore: M. GASPARYAN
Mostra dettagli

2. [Q] Jil Teichmann SUI vs [6] Su-Wei Hsieh TPE

WTA Seoul
Jil Teichmann
40
5
Su-Wei Hsieh [6]
40
2
Mostra dettagli

3. Johanna Larsson SWE vs Ekaterina Alexandrova RUS

Il match deve ancora iniziare

4. Shu-Ying Hsieh TPE / Su-Wei Hsieh TPE vs Anna Karolina Schmiedlova SVK / Tamara Zidansek SLO (non prima ore: 10:00)

Il match deve ancora iniziare



CHN WTA Guangzhou International | Cemento | $250.000 – 1° Turno

Court 1 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [4] Aleksandra Krunic SRB vs Viktorija Golubic SUI
WTA Guangzhou
Aleksandra Krunic [4]
6
6
Viktorija Golubic
4
3
Vincitore: A. KRUNIC
Mostra dettagli

2. Kateryna Kozlova UKR vs [Q] Jia-Jing Lu CHN

WTA Guangzhou
Kateryna Kozlova
30
6
1
Jia-Jing Lu
30
0
0
Secondo servizio
Mostra dettagli

3. [8] Saisai Zheng CHN vs [Q] Hanyu Guo CHN

Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Svetlana Kuznetsova RUS vs [Q] Karman Thandi IND

Il match deve ancora iniziare

5. Nicole Gibbs USA vs [3] Qiang Wang CHN (non prima ore: 14:00)

Il match deve ancora iniziare

6. Yafan Wang CHN vs [2] Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare


Court 2 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [1] Alizé Cornet FRA vs Jennifer Brady USA

WTA Guangzhou
Alizé Cornet [1]
0
3
Jennifer Brady
6
6
Vincitore: J. BRADY
Mostra dettagli

2. [Q] Deniz Khazaniuk ISR vs [WC] Xinyu Wang CHN (non prima ore: 07:00)

WTA Guangzhou
Deniz Khazaniuk
0
6
4
1
Xinyu Wang
0
4
6
1
Mostra dettagli

3. [Q] Ivana Jorovic SRB vs [6] Viktoria Kuzmova SVK

Il match deve ancora iniziare

4. Andrea Petkovic GER vs [Q] Lizette Cabrera AUS

Il match deve ancora iniziare

5. Jia-Jing Lu CHN / Junri Namigata JPN vs Jessy Rompies INA / Abigail Tere-Apisah PNG

Il match deve ancora iniziare


Court 3 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Ana Bogdan ROU vs Christina Mchale USA

WTA Guangzhou
Ana Bogdan
0
6
3
1
Christina Mchale
0
4
6
3
Vincitore: C. MCHALE per ritiro
Mostra dettagli

2. Shuo Feng CHN / Jiaqi Kang CHN vs [2] Galina Voskoboeva KAZ / Vera Zvonareva RUS

WTA Guangzhou
Shuo Feng / Jiaqi Kang
0
4
0
Galina Voskoboeva / Vera Zvonareva [2]
0
6
0
Mostra dettagli

3. Fang Ying Xun CHN / Lin Zhu CHN vs Deniz Khazaniuk ISR / Claire Liu USA (non prima ore: 09:00)

Il match deve ancora iniziare

4. Danka Kovinic MNE / Vera Lapko BLR vs Xinyu Wang CHN / Xiyu Wang CHN

Il match deve ancora iniziare