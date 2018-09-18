WTA Seoul e Guangzhou: Live i risultati del Day 2

Risultati dal circuito WTA
WTA Seoul International | Cemento | $250.000 – 1° Turno Md
Centre Court – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. [8] Kirsten Flipkens vs [WC] Sohyun Park
WTA Seoul
Kirsten Flipkens [8]
6
6
Sohyun Park
0
2
Vincitore: K. FLIPKENS
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Flipkens
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
5-2 → 6-2
K. Flipkens
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
df
4-1 → 4-2
K. Flipkens
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 3-1
K. Flipkens
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
S. Park
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Park
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
df
4-0 → 5-0
S. Park
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
2-0 → 3-0
K. Flipkens
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
S. Park
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
2. Bethanie Mattek-Sands vs Agnieszka Radwanska
WTA Seoul
Bethanie Mattek-Sands
40
4
3
Agnieszka Radwanska•
A
6
3
Game Point
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Radwanska
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
B. Mattek-Sands
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
3-2 → 3-3
A. Radwanska
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-1 → 2-1
B. Mattek-Sands
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Mattek-Sands
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
A. Radwanska
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
df
4-4 → 4-5
B. Mattek-Sands
0-15
0-30
df
15-30
15-40
df
4-3 → 4-4
A. Radwanska
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
3-3 → 4-3
A. Radwanska
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
B. Mattek-Sands
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
3. [Q] Priscilla Hon vs [WC] Su Jeong Jang
Il match deve ancora iniziare
4. Dalila Jakupovic vs [Q] Na-Lae Han
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. Evgeniya Rodina vs [Q] Dejana Radanovic
WTA Seoul
Evgeniya Rodina
6
6
Dejana Radanovic
1
1
Vincitore: E. RODINA
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Radanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
E. Rodina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-1 → 5-1
D. Radanovic
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
1-1 → 2-1
E. Rodina
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Rodina
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
5-1 → 6-1
D. Radanovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
D. Radanovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
E. Rodina
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
D. Radanovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
0-1 → 1-1
2. Ajla Tomljanovic vs [5] Alison Van Uytvanck
WTA Seoul
Ajla Tomljanovic
0
3
5
Alison Van Uytvanck [5]•
0
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Tomljanovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
A. Van Uytvanck
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
df
2-1 → 3-1
A. Tomljanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
A. Van Uytvanck
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-0 → 1-1
A. Tomljanovic
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Van Uytvanck
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
3-5 → 3-6
A. Tomljanovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
A. Tomljanovic
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-4 → 2-4
A. Van Uytvanck
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
A. Van Uytvanck
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
3. [4] Magdalena Rybarikova vs Mandy Minella
Il match deve ancora iniziare
4. [7] Irina-Camelia Begu vs [Q] Mona Barthel
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)
1. [Q] Varvara Flink vs Margarita Gasparyan
WTA Seoul
Varvara Flink
5
4
Margarita Gasparyan
7
6
Vincitore: M. GASPARYAN
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Gasparyan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
V. Flink
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
M. Gasparyan
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
30-40
1-5 → 2-5
V. Flink
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
M. Gasparyan
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
ace
1-3 → 1-4
V. Flink
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
M. Gasparyan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Flink
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
5-6 → 5-7
V. Flink
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
M. Gasparyan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
V. Flink
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
V. Flink
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
2. [Q] Jil Teichmann vs [6] Su-Wei Hsieh
WTA Seoul
Jil Teichmann•
40
5
Su-Wei Hsieh [6]
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Teichmann
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
S. Hsieh
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 5-2
S. Hsieh
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
J. Teichmann
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
S. Hsieh
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
J. Teichmann
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-1 → 1-1
S. Hsieh
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
3. Johanna Larsson vs Ekaterina Alexandrova
Il match deve ancora iniziare
4. Shu-Ying Hsieh / Su-Wei Hsieh vs Anna Karolina Schmiedlova / Tamara Zidansek (non prima ore: 10:00)
Il match deve ancora iniziare
WTA Guangzhou International | Cemento | $250.000 – 1° Turno
Court 1 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [4] Aleksandra Krunic
vs Viktorija Golubic
WTA Guangzhou
Aleksandra Krunic [4]
6
6
Viktorija Golubic
4
3
Vincitore: A. KRUNIC
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Krunic
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
A. Krunic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-2 → 5-2
V. Golubic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 4-2
V. Golubic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-1 → 2-2
V. Golubic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
A. Krunic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Golubic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
A. Krunic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-3 → 5-4
V. Golubic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 5-3
A. Krunic
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
V. Golubic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
3-2 → 4-2
A. Krunic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
V. Golubic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
2. Kateryna Kozlova vs [Q] Jia-Jing Lu
WTA Guangzhou
Kateryna Kozlova
30
6
1
Jia-Jing Lu•
30
0
0
Secondo servizio
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Kozlova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Lu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
5-0 → 6-0
K. Kozlova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-0 → 5-0
J. Lu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
3. [8] Saisai Zheng vs [Q] Hanyu Guo
Il match deve ancora iniziare
4. [WC] Svetlana Kuznetsova vs [Q] Karman Thandi
Il match deve ancora iniziare
5. Nicole Gibbs vs [3] Qiang Wang (non prima ore: 14:00)
Il match deve ancora iniziare
6. Yafan Wang vs [2] Shuai Zhang
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [1] Alizé Cornet vs Jennifer Brady
WTA Guangzhou
Alizé Cornet [1]
0
3
Jennifer Brady
6
6
Vincitore: J. BRADY
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Brady
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 3-6
J. Brady
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
A. Cornet
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Cornet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Brady
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
A. Cornet
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
df
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Cornet
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-5 → 0-6
A. Cornet
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-3 → 0-4
J. Brady
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
A. Cornet
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
0-1 → 0-2
2. [Q] Deniz Khazaniuk vs [WC] Xinyu Wang (non prima ore: 07:00)
WTA Guangzhou
Deniz Khazaniuk•
0
6
4
1
Xinyu Wang
0
4
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
X. Wang
0-15
df
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
X. Wang
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-5 → 4-6
X. Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
D. Khazaniuk
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-2 → 2-3
D. Khazaniuk
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
X. Wang
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
D. Khazaniuk
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Khazaniuk
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 5-4
X. Wang
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-2 → 5-3
D. Khazaniuk
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 5-2
X. Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
40-40
ace
40-A
3-2 → 4-2
X. Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
D. Khazaniuk
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
D. Khazaniuk
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
3. [Q] Ivana Jorovic vs [6] Viktoria Kuzmova
Il match deve ancora iniziare
4. Andrea Petkovic vs [Q] Lizette Cabrera
Il match deve ancora iniziare
5. Jia-Jing Lu / Junri Namigata vs Jessy Rompies / Abigail Tere-Apisah
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Ana Bogdan vs Christina Mchale
WTA Guangzhou
Ana Bogdan•
0
6
3
1
Christina Mchale
0
4
6
3
Vincitore: C. MCHALE per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Mchale
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
1-2 → 1-3
A. Bogdan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
A. Bogdan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Mchale
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
A. Bogdan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
C. Mchale
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
2-2 → 2-3
A. Bogdan
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
C. Mchale
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
A. Bogdan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
C. Mchale
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Mchale
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 5-4
A. Bogdan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
C. Mchale
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
C. Mchale
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
C. Mchale
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
2. Shuo Feng / Jiaqi Kang vs [2] Galina Voskoboeva / Vera Zvonareva
WTA Guangzhou
Shuo Feng / Jiaqi Kang
0
4
0
Galina Voskoboeva / Vera Zvonareva [2]•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Voskoboeva / Zvonareva
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Voskoboeva / Zvonareva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
G. Voskoboeva / Zvonareva
3-3 → 3-4
G. Voskoboeva / Zvonareva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-3 → 2-3
G. Voskoboeva / Zvonareva
1-1 → 1-2
S. Feng / Kang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
G. Voskoboeva / Zvonareva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
3. Fang Ying Xun / Lin Zhu vs Deniz Khazaniuk / Claire Liu (non prima ore: 09:00)
Il match deve ancora iniziare
4. Danka Kovinic / Vera Lapko vs Xinyu Wang / Xiyu Wang
Il match deve ancora iniziare
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