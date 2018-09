Serena Williams ritorna sull’episodio degli Us Open: “Penso che sia importante alzarsi in piedi per quello in cui credi, specie se quello in cui credi riguarda il futuro di molte persone”

Serena Williams è tornata sulla finale femminile degli Us Open e sulla lite col giudice di sedia Carlos Ramos.

“Ha detto che il mio allenatore aveva fatto un gesto ma non capisco di cosa parlasse perché fra di noi non ci sono stati mai segnali. Non posso sedermi qui e affermare che non direi che sia un ladro perché mi ha rubato un gioco e ho visto altri colleghi uomini dire agli arbitri diverse cose.

Ancora non capisco… Se sei una donna puoi fare solo la metà di quello che fa un uomo. ”

“Penso che sia importante alzarsi in piedi per quello in cui credi, specie se quello in cui credi riguarda il futuro di molte persone. Per me sta tutto qui e l’ho dimostrato sempre nel corso della mia carriera”.