ITF Junior: finale per Pietro Marino a Palermo e finale in singolare e doppio per Mattia Bernardi in Albania

Pochi italiani impegnati in questa settimana nei tornei ITF Junior under 18 e quasi tutti nel grado 3 che si è disputato a Palermo e nel grado 5 svolto in Albania.

A Palermo, il più bravo dei nostri è stato Pietro Marino (2001) che è arrivato fino in finale e si è arreso solamente allo spagnolo Caldes che lo ha battuto con un duplice 6-4 in finale. Tra le ragazze la più brava è stata Alice Amendola (2001), arrivata sino in semifinale.

Gli altri risultati degli italiani presenti nel main draw sono stati i seguenti. Nel maschile quarti di finale per Flavio Cobolli (2002), secondo turno per Biagio Gramaticopolo (2002), Samuel Vincent Ruggeri (2002), Andrea Cugini (2001), Luciano Darderi (2002) e Leonardo Malgaroli (2002), primo turno per Luca Nardi (2003), Antonio Matteo Iaquinto (2003), Giovanni Peruffo (2001), Riccardo Trione (2002), Fausto Tabacco (2002), Lorenzo Rottoli (2002) e Giuseppe La Vela (2000).

Nel femminile, oltre alla semifinale di Alice Amendola (2001), secondo turno per Eleonora Alvisi (2003), Matilde Paoletti (2003), primo turno per Sara Ziodato (2002), Virginia Ferrara (2004), Asia Serafini (2003), Matilde Mariani (2002), Alessandra Simone (2003), Giulia Tedesco (2002), Sofia Rocchetti (2002) e Giorgia Pedone (2004).

In Albania, torneo G5, finale per Mattia Bernardi (2002), superato dal ceco Kubik con il punteggio di 7-5 6-2, secondo turno per Alessandro Parigi (2001) e Giulio Perego (2003) e primo turno per Mattia Andreoli (2000), Umberto Rosi (2000), Pietro Fellin (2001), Tommaso Barelli (2001) e Andrea De Berchi (2002). Mattia Bernardi ha anche raggiunto la finale nel doppio, giocato in coppia con l’irlandese Barry, sconfitti da Kubik-Behun.

Nel femminile dello stesso torneo, quarti di finale per Sonia Cassani (2002), secondo turno per Ginevra Montebruno (2003), Francesca Petracchi (2003) e Carlotta Mencaglia (2003), primo turno per Sveva Bernardi (2004), Ester Ivaldo (2000), Linda Salvi (2002) e Ginevra Aprea (2002).

Infine in Svizzera, torneo G5, secondo turno per Sara Donnini (2001).

Paolo Angella