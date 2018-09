Ranking maschile Under 18: Zeppieri in Top-50, Nardi si avvicina ai primi 100

Dopo aver parlato del best ranking raggiunto da Lorenzo Musetti, nuovo numero cinque del mondo grazie alla finale raggiunta agli Us Open Juniores 2018, analizziamo il resto della situazione per quanto concerne la classifica mondiale giovanile.

La tournée americana è terminata nel migliore dei modi per Giulio Zeppieri, capace di arrivare sino ai quarti di finale in singolare (partendo dalle qualificazioni) e alle semifinali in doppio nell’ultimo Slam stagionale. Il tennista laziale, classe 2001, è entrato fra i primi 50 del mondo, precisamente alla posizione numero 42 (+23, best ranking).

Fa registrare il best ranking anche Luca Nardi, classe 2003. L’azzurro, grazie alla vittoria nel G2 di Praga (Repubblica Ceca), guadagna ben 130 posizioni e si fissa al n.147 della classifica mondiale, diventando il numero otto d’Italia nel ranking Under 18.

Non si segnalano ulteriori miglioramenti di rilievo da parte dei giocatori italiani. Questa settimana ha fatto il suo ingresso nel ranking mondiale il sedicenne (classe 2001) Danila Perkovskiy, reduce dal secondo turno in un G5 in Georgia.

Degli 86 tennisti azzurri attualmente inseriti nel ranking mondiale U18, in 24 (21%) lasceranno la graduatoria nel mese di gennaio essendo nati nel 2000. Rimarranno, dunque, in 62, con i più giovani che saranno Luca Nardi e Fausto Tabacco (entrambi nati il 6 agosto 2003) ed il più “anziano” Michele Vianello (3/1/2001)

I 24 GIOCATORI ITALIANI CHE LASCERANNO L’UNDER 18 A GENNAIO:

Lorenzo Lorusso

Riccardo Tavilla

Riccardo Perin

Gian Marco Ortenzi

Duccio Petreni

Edoardo Graziani

Valerio Perruzza

Giacomo Pezzoli

Filippo Speziali

Riccardo Di Nocera

Pietro Martinetti

Federico Arnaboldi

Andrea Brignacca

Edoardo Cecere

Simone Cacciapuoti

Davide Tortora

Lorenzo Vatteroni

Gianmarco Ferrari

Giuseppe La Vela

Espedito Valerio

Federico Lucini

Federico Marchetti

Gabriele Bosio

Matteo Lugari

Lorenzo Carini