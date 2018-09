Us Open: Kei Nishikori elimina Cilic e rimanda il best ranking di Fognini. Ok Osaka

Kei Nishikori (ATP 19) è riuscito a battere Marin Cilic (7) dopo una battaglia durata più di quattro ore, raggiungendo la terza semifinale in un Grande Slam della propria carriera. Nella rivincita della finale del 2014 a Flushing Meadows, il giapponese si è imposto con i parziali di 2-6 6-4 7-6 (7/5) 4-6 6-4.

Il primo set, dominato in lungo e in largo, e il break conquistato nel secondo sembravano aver spianato la strada al croato verso un facile successo, ma d’un tratto si è spenta la luce. Sei game vinti consecutivamente hanno così permesso al nipponico di aggiudicarsi la seconda frazione e ipotecare la terza, chiudendo poi con autorità il match al quinto set dopo aver resistito al sussulto d’orgoglio dell’avversario.

In campo femminile, Naomi Osaka (WTA 19) si è qualificata per la prima volta in carriera per una semifinale di un Grande Slam, battendo in due set l’ucraina Lesia Tsurenko (36) con i parziali di 6-1 6-1.