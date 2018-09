Us Open: Il programma di Mercoledì 05 Settembre

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

N. Osaka vs L. Tsurenko

M. Cilic vs K. Nishikori

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

C. Suárez Navarro vs M. Keys

N. Djokovic vs J. Millman

Grandstand – Ore: 17:00

J. Murray / B. Soares vs R. Albot / M. Jaziri

M. Gonzalez / N. Jarry vs M. Bryan / J. Sock

C. McHale / C. Harrison vs B. Mattek-Sands / J. Murray

B. Krejcikova / K. Siniakova vs E. Mertens / D. Schuurs

Court 17 – Ore: 17:00

E. Jackson vs C. McNally

A. Pavlyuchenkova / A. Sevastova vs S. Stosur / S. Zhang

B. Nakashima vs O. Virtanen

A. Rosolska / N. Mektic vs S. Zhang / J. Peers

Court 5 – Ore: 17:00

M. Sawangkaew vs C. Burel

E. Mandlik vs D. Parry

M. Bilokin / S. Nahimana vs J. Garland / M. Uchijima

C. Burel / D. Parry vs C. Beck / E. Navarro

Court 10 – Ore: 17:00

G. Zeppieri vs T. Skatov

D. Lopatetskaya vs C. Tauson

M. Alves / T. Tirante vs L. Musetti / G. Zeppieri

E. Cocciaretto / C. Tauson vs S. Cadar / V. Kanapatskaya

Court 13 – Ore: 17:00

E. Raducanu vs A. Noel

J. Cerundolo vs H. Gaston

A. Cazaux / H. Mayot vs E. Nava / A. Nefve

J. De Jong / D. Wenger vs H. Gaston / C. Tabur

Court 4 – Ore: 17:00

T. Ichikawa vs T. Tirante

N. Alvarez Varona / G. Soares Klier Junior vs W. Marek / D. Michalski

H. Baptiste / D. Hewitt vs N. Subhash / K. Volynets

Court 6 – Ore: 17:00

Q. Zheng vs H. Black

A. Neff / E. Spizzirri vs F. Jianu / D. Wassermann

H. Black / L. Ma vs H. Sato / Q. Zheng

J. Cerundolo / A. Lingua Lavallen vs A. Fenty / C. Kingsley

Court 7 – Ore: 17:00

M. Alves vs N. Hardt

N. Mejia vs K. Mayo

R. Montgomery / K. Scott vs M. Osorio Serrano / G. Price

T. Boyer / N. Hardt vs D. Baird / T. Hilderbrand

Court 11 – Ore: 17:00

H. Sato vs V. Apisah

N. Sato vs G. Drummy

R. Hijikata / G. Nanda vs A. Andreev / A. Matusevich

E. Mandlik / P. Stearns vs A. Noel / N. Sato

Court 12 – Ore: 17:00

J. De Jong vs A. McHugh

J. Lehecka vs T. Seyboth Wild

C. Gauff / C. McNally vs T. Pachkaleva / A. Tikhonova