Us Open: Il programma di Martedì 04 Settembre

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

S. Stephens vs A. Sevastova

J. Del Potro vs J. Isner

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

S. Williams vs Ka. Pliskova

R. Nadal vs D. Thiem

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

L. Hradecka / E. Makarova vs T. Babos / K. Mladenovic

J. Cabal / R. Farah vs R. Bopanna / E. Roger-Vasselin

A. Barty / C. Vandeweghe vs D. Jakupovic / I. Khromacheva

C. McHale / C. Harrison vs A. Sestini Hlavackova / E. Roger-Vasselin

Grandstand – Ore: 17:00

L. Stara vs L. Ma

D. Michalski vs S. Baez

R. Olaru / F. Skugor vs A. Rosolska / N. Mektic

A. Krajicek / T. Sandgren vs L. Kubot / M. Melo

Court 17 – Ore: 17:00

C. Gauff vs S. Cadar

C. Tseng vs P. Henning

C. Gauff / C. McNally vs T. Naklo / H. Wong

J. Brooksby / S. Dostanic vs H. Gaston / C. Tabur

Court 5 – Ore: 17:00

X. Wang vs K. Rakhimova

A. Bovy vs C. Kingsley

H. Black / L. Ma vs K. Rakhimova / L. Stara

A. Cornut Chauvinc / V. Royer vs A. Fenty / C. Kingsley

Court 10 – Ore: 17:00

A. Nagy vs M. Osorio Serrano

E. Bolton / V. Ong vs M. Bilokin / S. Nahimana

E. Cocciaretto / C. Tauson vs A. Nagy / M. Rivera Corado

P. Henning / D. Tashbulatov vs A. Cazaux / H. Mayot

Court 13 – Ore: 17:00

A. Cazaux vs L. Musetti

H. Baptiste vs O. Selekhmeteva

S. Cadar / V. Kanapatskaya vs K. Harvey / E. Jackson

E. Mandlik / P. Stearns vs D. Lopatetskaya / O. Selekhmeteva

Court 4 – Ore: 17:00

A. Cornut Chauvinc vs D. Svrcina

V. Apisah / L. Sun vs A. Noel / N. Sato

N. Subhash / K. Volynets vs E. Molinaro / X. Wang

E. Nava / A. Nefve vs S. Baez / F. Diaz Acosta

Court 6 – Ore: 17:00

H. Von Der Schulenburg vs T. Hilderbrand

T. Pachkaleva vs K. Bartone

D. Baird / T. Hilderbrand vs N. Mejia / T. Zink

C. Cretu / H. Von Der Schulenburg vs A. Neff / E. Spizzirri

Court 7 – Ore: 17:00

T. Boyer / N. Hardt vs Y. Erel / O. Virtanen

A. Andreev / A. Matusevich vs A. Lee / N. Vallabhaneni

M. Dalakishvili / M. Sawangkaew vs J. Garland / M. Uchijima

Court 9 – Ore: 17:00

E. Nava vs W. Marek

C. Burel / D. Parry vs W. Falkowska / S. Rogozinska Dzik

I. Gimenez / J. Reis da Silva vs F. Jianu / D. Wassermann

Court 11 – Ore: 17:00

J. Forejtek vs J. Brooksby

A. McHugh / T. Skatov vs R. Hijikata / G. Nanda

J. Forejtek / D. Svrcina vs M. Alves / T. Tirante

M. Damm / T. Kodat vs W. Marek / D. Michalski

Court 12 – Ore: 17:00

D. Snigur vs M. Uchijima

L. Fernandez vs M. Halemai

H. Sato / Q. Zheng vs M. Kawamura / D. Snigur

M. Halemai / Y. Mansouri vs M. Osorio Serrano / G. Price