US Open: Il programma completo di sabato 1 settembre 2018

Us Open | Grand Slam | Cemento | $25.282.400

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

M. Keys vs A. Krunic

N. Kyrgios vs R. Federer

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

M. Sharapova vs J. Ostapenko

N. Djokovic vs R. Gasquet

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

K. Bertens vs M. Vondrousova

D. Cibulkova vs A. Kerber

P. Kohlschreiber vs A. Zverev

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

P. Kvitova vs A. Sabalenka

M. Cilic vs A. de Minaur

Grandstand – Ore: 17:00

J. Millman vs M. Kukushkin

K. Siniakova vs L. Tsurenko

N. Osaka vs A. Sasnovich

D. Schwartzman vs K. Nishikori

Court 17 – Ore: 17:00

M. McDonald / Y. Nishioka vs M. Bryan / J. Sock

C. Garcia vs C. Suárez Navarro

L. Pouille vs J. Sousa

J. Struff vs D. Goffin

Court 5 – Ore: 17:00

N. Broady / D. Collins vs T. Bacsinszky / V. Zvonareva

J. Murray / B. Soares vs M. Daniell / W. Koolhof

D. Sharan / A. Sitak vs L. Kubot / M. Melo

S. Zhang / J. Peers vs E. Svitolina / B. Soares

Court 4 – Ore: 17:00

J. Cabal / R. Farah vs M. Demoliner / S. Gonzalez

A. Pavlyuchenkova / A. Sevastova vs V. Kuzmova / M. Rybarikova

Court 6 – Ore: 17:00

V. Diatchenko / M. Gasparyan vs E. Mertens / D. Schuurs

L. Hradecka / E. Makarova vs S. Aoyama / Y. Duan

Court 7 – Ore: 17:00

A. Sestini Hlavackova / B. Strycova vs X. Han / R. Olaru

R. Atawo / A. Groenefeld vs V. Azarenka / L. Chan

M. Adamczak / D. Krawczyk vs A. Barty / C. Vandeweghe

A. Groenefeld / S. Gonzalez vs N. Melichar / O. Marach

Court 11 – Ore: 17:00

J. Chardy / F. Martin vs H. Kontinen / J. Peers

A. Rosolska / N. Mektic vs C. Gauff / C. Eubanks

D. Inglot / F. Skugor vs D. Lajovic / S. Tsitsipas

Court 12 – Ore: 17:00

S. Stosur / S. Zhang vs G. Dabrowski / Y. Xu

P. Herbert / N. Mahut vs S. Bolelli / F. Fognini

G. Dabrowski / M. Pavic vs C. McHale / C. Harrison

Cary Leeds Stadium Court 1 – Ore: 16:00

A. Nefve vs S. Banthia

A. Bernard vs M. Arnaldi

H. Wong vs E. Jackson

W. Marek vs A. Lee

Cary Leeds Stadium Court 2 – Ore: 16:00

S. Fomin vs E. Grevelius

H. Sato vs R. Brantmeier

H. Black vs D. Dimitrova

I. Gimenez vs E. Spizzirri

Cary Leeds Match Court 1 – Ore: 16:00

J. Fearnley vs F. Passaro

D. Frayman vs S. Broadus

M. Sawangkaew vs F. Sacco

G. Zeppieri vs F. Kolasinski

Cary Leeds Match Court 3 – Ore: 16:00

H. Wendelken vs H. Von Der Schulenburg

A. Vagramov vs C. Beck

H. Viller Moller vs A. Tikhonova

Cary Leeds Match Court 5 – Ore: 16:00

A. Pantino vs C. Cretu

V. Ivanov vs L. Rico Garcia

D. Snigur vs F. Rossi

Cary Leeds Match Court 6 – Ore: 16:00

D. Lopatetskaya vs W. Falkowska

M. Alves vs H. Squire