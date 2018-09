Us Open: Nadal fatica. Ok Serena Williams. Raonic supera Wawrinka

Nei sedicesimi degli US Open Stan Wawrinka (ATP 101) è stato messo al tappeto da Milos Raonic (24), intrattabile al servizio e costante. Il canadese si è imposto con il risultato di 7-6 (8/6) 6-4 6-3. Lo svizzero nel primo set, in cui vi è stata una sola palla break (in suo favore), ha gettato alle ortiche due set point sul 6/4. “In quei momenti mi è mancata la forza mentale”, ha dichiarato il 33enne romando. Nella seconda frazione è stato fatale per il vodese il nono gioco ed è stato impossibile per lui rimediare nel decimo. Nel terzo set ha resistito fino al 2-2 prima di farsi prendere due volte la battuta. Tutte le speranze rossocrociate sono ora riposte in Roger Federer.

Negli ottavi il nordamericano se la vedrà con lo statunitense John Isner (11), vincitore in 5 set sul serbo Dusan Lajovic (62). Serena Williams (WTA 26) ha fatto suo il 30o duello con la Venus (16). Agli US Open la sorella minore si è imposta in due soli set (6-1 6-2) in poco più di un’ora. Negli ottavi di finale sarà ora opposta all’estone Kaia Kanepi(44), giustiziera della no.1 mondiale, la rumena Simona Halep. Il bilancio degli scontri diretti in favore della 36enne statunitense è di 18 a 12.

Continua senza intoppi il cammino della detentrice del titolo, la sua connazionale Sloane Stephens (3), che ha superato per 6-3 6-4 la bielorussa Victoria Azarenka (79).

In ambito maschile presegue l’avventura di Rafael Nadal (ATP 1), che ha però dovuto soffrire moltissimo contro il russo Karen Khachanov (26). Lo spagnolo si è infatti imposto con i parziali 5-7 7-5 7-6 (9/7) 7-6 (7/3). Perso il 1o set, il maiorchino ha vinto rocambolescamente il 2o, dopo essersi fatto bendare la gamba destra che gli dava qualche problema. Le ultime due frazioni si sono invece decise al tie-break.