Challenger Como: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Pubblico comasco gelato nonostante il caldo. Andrea Arnaboldi, tennista di casa, cade all’esordio pagando a carissimo prezzo un doppio fallo sul match point per Roberto Marcora nel tie break del terzo set (2-6 6-4 7-6). Partita che in canturino sembrava avere in mano prima che il giocatore di Busto Arsizio riuscisse a ribaltarla

aggrappandosi al servizio, miniera d’oro nei momenti delicati del match. Oltre a Marcora, che già aveva giocato bene per tutto il tabellone di qualificazione e che ora da lucky loser si trova agli ottavi, si segnala l’ottima giornata dei giocatori italiani che passano in forze al secondo turno del Challenger Atp “Città di Como”. A partire da Filippo Baldi, che compie l’impresa di giornata battendo in tre set (6-3 2-6 6-4) la testa di serie numero 4, il brasilianoThiago Monteiro.

Benissimo poi, con vittorie rapide e convincenti, Lorenzo Giustino (6-2 6-1 a Stephane Robert, francese testa di serie numero 6) e Matteo Donati (6-0 6-4 al brasilianoRogerio Dutra Silva) che a Como gioca sempre ad ottimo livello. Ma applausi anche a Gianluca Mager, in arrivo dalle qualificazioni, che seppur perdendo ha impegnato fino alla fine (6-4 6-7 7-6 in 2 ore e 30 minuti) l’argentino Juan Ignacio Londero, una delle poche teste di serie (la 5) che si è salvata dal naufragio.

ELIMINATO IL CAMPIONE USCENTE

La giornata di oggi al Challenger di Como è infatti costata cara a molti dei favoriti della

vigilia. Sono caduti nell’ordine il secondo del tabellone, il boliviano Hugo Dellien, il

campione uscente Pedro Sousa (portoghese, piegato dal giovane cileno Christian Garin),

mentre degli altri (Monteiro, Robert e Dutra Silva) avevamo già detto. Fatto ben spiegabile

con il livello molto alto del torneo di Villa Olmo, dove anche una testa di serie per passare il

turno deve giocare al top per non trovarsi poi con le valigie da chiudere pensando alla

prossima destinazione. Nessun problema invece, nell’ultimo match giocato sul campo

centrale, per il tedesco Dustin Brown che ha battuto agevolmente il croato Ante Pavic in

nemmeno un’ora di gioco.

IL PROGRAMMA DI DOMANI

L’incertezza regna sovrana, nel tabellone del Challenger di Como dove è davvero difficile

fare pronostici (a parte il favoritissimo Martin Klizan). Il programma di domani inizierà alle

10.30 e vedrà scendere in campo (tutti sul centrale) quattro incontri di secondo turno. La

giornata sarà aperta dal derby azzurro tra Gian Marco Moroni e Filippo Baldi (confronto che

promette spettacolo), per seguire con il derby slovacco tra la testa di serie numero 1, Martin

Klizan, e Andrej Martin. Sarà poi la volta di Lorenzo Giustino con il croato Viktor Galovic

per chiudere – non prima delle 18 – con Matteo Donati e l’argentino Federico Coria,

fratellino del noto Guillermo che fu numero 3 al mondo nel 2004. Prima di questo ultimo

match – sempre sul centrale – spazio anche al doppio con Dustin Brown protagonista in

coppia con l’altro tedesco Andre Begermann, contro i sudamericani Martin Cuevas

(Uruguay) e Hugo Dellien (Bolivia).

Centrale – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Gian Marco Moroni vs [WC] Filippo Baldi

2. [1/Alt] Martin Klizan vs Andrej Martin (non prima ore: 12:00)

3. Viktor Galovic vs Lorenzo Giustino

4. [3] Andre Begemann / Dustin Brown vs Martin Cuevas / Hugo Dellien (non prima ore: 16:00)

5. Matteo Donati vs [Q] Federico Coria (non prima ore: 18:00)

Campo 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Guillermo Duran / Alessandro Giannessi vs [2] Tomislav Brkic / Ante Pavic

2. [1] Sander Gille / Joran Vliegen vs [WC] Filippo Baldi / Salvatore Caruso

3. Rogerio Dutra Silva / Thiago Monteiro vs Andrej Martin / Tristan-Samuel Weissborn