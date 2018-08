Us Open: Il programma completo di Martedì 28 Agosto

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

S. Stosur vs C. Wozniacki

N. Djokovic vs M. Fucsovics

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

Y. Nishioka vs R. Federer

M. Keys vs P. Parmentier

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

A. Petkovic vs J. Ostapenko

M. Gasparyan vs A. Kerber

P. Polansky vs A. Zverev

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

N. Kyrgios vs R. Albot

M. Sharapova vs P. Schnyder

Grandstand – Ore: 17:00

N. Osaka vs L. Siegemund

M. Cilic vs M. Copil

C. Garcia vs J. Konta

F. Tiafoe vs A. Mannarino

Court 17 – Ore: 17:00

P. Kvitova vs Y. Wickmayer

K. Flipkens vs C. Vandeweghe

F. Fognini vs M. Mmoh

M. Marterer vs K. Nishikori

Court 5 – Ore: 17:00

Y. Sugita vs R. Gasquet

K. Bertens vs Kr. Pliskova

D. Collins vs A. Sabalenka

F. Bagnis vs G. Monfils

Court 10 – Ore: 17:00

R. Berankis vs H. Chung

D. Schwartzman vs F. Delbonis

T. Babos vs D. Kasatkina

A. Kontaveit vs K. Siniakova

Court 13 – Ore: 17:00

A. Cornet vs J. Larsson

M. Cecchinato vs J. Benneteau

M. Vondrousova vs M. Buzarnescu

A. de Minaur vs T. Daniel

Court 4 – Ore: 17:00

Y. Wang vs A. Schmiedlova

M. Jaziri vs P. Carreno Busta

L. Pouille vs Y. Maden

N. Gibbs vs C. Suárez Navarro

Court 6 – Ore: 17:00

M. Niculescu vs J. Glushko

J. Brooksby vs J. Millman

M. Baghdatis vs M. Youzhny

L. Cabrera vs A. Tomljanovic

Court 7 – Ore: 17:00

M. Kukushkin vs N. Rubin

D. Cibulkova vs A. Rus

F. Gaio vs D. Goffin

Y. Putintseva vs B. Pera

Court 8 – Ore: 17:00

L. Djere vs L. Mayer

A. Sasnovich vs B. Bencic

M. Puig vs S. Voegele

B. Paire vs D. Novak

Court 9 – Ore: 17:00

J. Sousa vs M. Granollers

T. Bacsinszky vs A. Krunic

F. Krajinovic vs M. Ebden

Court 11 – Ore: 17:00

T. Townsend vs A. Anisimova

V. Troicki vs T. Sandgren

Y. Hanfmann vs P. Kohlschreiber

S. Cirstea vs A. Riske

Court 12 – Ore: 17:00

T. Smyczek vs J. Struff

F. Di Lorenzo vs C. McHale

M. McDonald vs R. Haase

H. Tan vs E. Bouchard

Court 14 – Ore: 17:00

S. Travaglia vs H. Hurkacz

G. Garcia-Lopez vs J. Munar

V. Zvonareva vs A. Blinkova

K. Mladenovic vs T. Zidansek

Court 15 – Ore: 17:00

A. Van Uytvanck vs L. Tsurenko

E. Alexandrova vs S. Hsieh

J. Vesely vs C. Moutet

Y. Bhambri vs P. Herbert