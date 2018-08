Us Open: LIVE i risultati con il Live dettagliato del Day 1. Wawrinka elimina Dimitrov

Stan Wawrinka (ATP 101) ha iniziato gli US Open come li aveva lasciati due anni fa: vincendo. Il campione 2016, assente per infortunio nella passata edizione, non ha avuto troppi problemi nel superare Grigor Dimitrov (8) nel primo turno di Flushing Meadows, chiudendo dopo 2h26′ sul punteggio di 6-3 6-2 7-5. E questo nonostante abbia dovuto richiedere l’intervento del fisioterapista ad inizio terzo set, quando si è toccato più volte il ginocchio operato e il suo gioco ha avuto una flessione che ha permesso al suo avversario di ottenere anche un break, annullato vincendo gli ultimi 4 giochi del match.

Il vodese, vero spauracchio del tabellone per le teste di serie, ha esibito diversi bei colpi del suo repertorio, ma ha avuto pure vita facile di fronte a un bulgaro molto falloso e impreciso. Un 27enne anche poco fortunato nel sorteggio, visto che aveva già pescato il 33enne elvetico al primo turno di Wimbledon qualche settimana fa, dove si era arreso in quattro set (1-6 7-6 7-6 6-4).

Con questo secondo successo filato contro Dimitrov, il rossocrociato rimette in parità sul 4-4 gli scontri diretti. Al secondo turno il romando si troverà di fronte un qualificato, il francese Ugo Humbert (139).

Us Open – 1° Turno

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

S. Wawrinka vs G. Dimitrov



S. Kuznetsova vs V. Williams



Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

S. Williams vs M. Linette



R. Nadal vs D. Ferrer



Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

S. Halep vs K. Kanepi



A. Murray vs J. Duckworth



S. Stephens vs E. Rodina



Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

V. Azarenka vs V. Kuzmova



J. Del Potro vs D. Young



Grandstand – Ore: 17:00

S. Vickery vs E. Svitolina



J. Isner vs B. Klahn



Z. Diyas vs Ka. Pliskova



D. Shapovalov vs F. Auger-Aliassime



Court 17 – Ore: 17:00

J. Sock vs G. Andreozzi



G. Muguruza vs S. Zhang



D. Vekic vs A. Sevastova



R. Harrison vs K. Anderson



Court 5 – Ore: 17:00

M. Raonic vs C. Berlocq



O. Jabeur vs A. Barty



S. Querrey vs A. Seppi



M. Sakkari vs A. Muhammad



Court 10 – Ore: 17:00

K. Nara vs E. Mertens



M. Zverev vs T. Fritz



J. Goerges vs A. Kalinskaya



D. Thiem vs M. Basic



Court 13 – Ore: 17:00

P. Lorenzi vs K. Edmund



A. Radwanska vs T. Maria



C. Norrie vs J. Thompson



C. Dolehide vs C. Witthoeft



Court 4 – Ore: 17:00

V. Lapko vs K. Bondarenko



H. Watson vs E. Makarova



D. Lajovic vs D. Dzumhur



V. Pospisil vs L. Lacko



Court 6 – Ore: 17:00

A. Ramos-Vinolas vs K. Khachanov



R. Peterson vs A. Pavlyuchenkova



K. Von Deichmann vs A. Kalinina



D. Kudla vs M. Berrettini



Court 7 – Ore: 17:00

J. Brady vs I. Begu



J. Kubler vs R. Bautista Agut



B. Coric vs F. Mayer



L. Kumkhum vs S. Kenin



Court 8 – Ore: 17:00

M. Rybarikova vs Q. Wang



C. Altamirano vs U. Humbert



R. Carballes Baena vs M. Krueger



M. Bouzkova vs A. Bogdan



Court 9 – Ore: 17:00

C. Ruud vs G. Pella



A. Bedene vs N. Basilashvili



P. Martic vs L. Safarova



S. Sorribes Tormo vs D. Gavrilova



Court 11 – Ore: 17:00

V. King vs N. Vikhlyantseva



F. Lopez vs F. Verdasco



B. Strycova vs D. Lao



T. Robredo vs S. Tsitsipas



Court 12 – Ore: 17:00

L. Harris vs G. Simon



C. Giorgi vs W. Osuigwe



P. Hercog vs C. Liu



D. Istomin vs S. Johnson



Court 14 – Ore: 17:00

J. Teichmann vs D. Jakupovic



N. Jarry vs P. Gojowczyk



J. Chardy vs A. Rublev



Court 15 – Ore: 17:00

G. Muller vs L. Sonego



K. Muchova vs D. Yastremska



K. Kozlova vs L. Arruabarrena



