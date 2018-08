US Open 2018: su Eurosport LIVE e in esclusiva ogni istante dello Slam statunitense

Eurosport, emittente sportiva numero uno in Europa e “Casa del Tennis”, trasmetterà LIVE e in esclusiva gli US Open 2018, l’ultimo Slam della stagione, in programma al Flushing Meadows Park di New York dal 27 agosto al 9 settembre.

Gli US Open 2018 saranno disponibili su Eurosport 1, su Eurosport 2 e sulla piattaforma OTT Eurosport Player, che offriranno 250 ore di trasmissione live in esclusiva e garantiranno agli appassionati due settimane all’insegna del grande tennis con il coinvolgente commento del team di Eurosport. Dal 20 agosto inoltre i match di qualificazione saranno disponibili su Eurosport Player e su Eurosport.com, in streaming eccezionalmente aperto a tutti.

Eurosport 2, inoltre, godrà di una “finestra” dedicata agli atleti italiani, per non perdere nemmeno una fase cruciale delle partite di Fabio Fognini, Marco Cecchinato, che tenterà di confermarsi dopo la grande impresa del Roland Garros, e tutti gli azzurri in gara.

Ma non è finita qui: la regina del tennis italiano Flavia Pennetta si unisce al Team Eurosport. Su eurosport.com tutti gli approfondimenti, i commenti, i backstage e le interviste in esclusiva con i protagonisti dell´evento direttamente dalla voce di chi ha regalato una finale indimenticabile per il nostro tennis.

Gli esperti di Eurosport Mats Wilander e Barbara Schett, saranno ancora una volta alla guida dello storico programma “Game Schett & Mats”, che proporrà approfondimenti, interviste esclusive e analisi sui temi del giorno. Il programma includerà la rubrica The Coach, curata da Patrick Mouratoglou, che sfrutterà la realtà aumentata per analizzare le strategie dei tennisti in gara. Infine, il team di talent vedrà protagonista anche John McEnroe, che commenterà live alcuni match degli US Open 2018.

Al fianco di Eurosport, dallo scorso anno, ci sarà anche TIM: tutti i clienti TIMVISION potranno seguire la programmazione di Eurosport Player per non perdere nemmeno un minuto dell’ultimo torneo del Grande Slam.

Eurosport anche nel 2018 si conferma “Casa del Tennis” grazie ad una copertura completa e in esclusiva di tre tornei del Grande Slam – Australian Open, Roland Garros e US Open – e una ricca selezione di tornei ATP e WTA con più di 1000 ore live distribuite nel corso dell’anno.