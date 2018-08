Us Open: LIVE Primo Turno Qualificazioni Italiane. Paolini, Pieri ok. Fuori Chiesa e Di Giuseppe

Us Open 2018 - Italiane

Secondo turno

Jasmine Paolini (ITA) c. vinc. (5) Vitalia Diatchenko (RUS)-Karolina Muchova (CZE)

Jessica Pieri (ITA) c. vinc. (12) Lin Zhu (CHN)-Anna Zaja (GER)

Martina Trevisan (ITA) c. (13) Varvara Lepchenko (USA)

1° Turno Qualificazioni – Italiane

Court 15 – Ore: 17:00

1INC. D. Kovinic vs J. Pieri



D. Kovinic vs J. Pieri

Slam Us Open D. Kovinic D. Kovinic 2 4 J. Pieri J. Pieri 6 6 Vincitore: J. Pieri

2INC. J. Lu vs J. Paolini



J. Lu vs J. Paolini

Slam Us Open J. Lu J. Lu 3 2 J. Paolini J. Paolini 6 6 Vincitore: J. Paolini

3INC. K. Swan vs D. Chiesa



K. Swan vs D. Chiesa

Slam Us Open K. Swan K. Swan 3 6 6 D. Chiesa D. Chiesa 6 4 4 Vincitore: K. Swan

Court 16 – Ore: 17:00

3INC. M. Di Giuseppe vs A. Potapova