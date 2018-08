WTA New Haven: Risultati con il livescore dettagliato del primo turno di qualificazione

Main Draw Qualificazione WTA New Haven | Premier | Cemento | $799.000 – 1° turno quali

SportMaster Grandstand – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Caroline Dunleavy vs Anna Blinkova



WTA New Haven Caroline Dunleavy 0 2 0 Anna Blinkova 0 6 3

2. Samantha Stosur vs Christina Mchale



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Kirsten Flipkens vs [WC] Emma Davis



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Whitney Osuigwe vs [WC] Asia Muhammad



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Dayana Yastremska vs [WC] Bernarda Pera



WTA New Haven Dayana Yastremska 0 6 0 Bernarda Pera 0 3 0

2. Monica Puig vs [12] Monica Niculescu



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Camila Giorgi vs Claire Liu



Il match deve ancora iniziare

4. Tamara Zidansek vs Maria Sanchez



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Sachia Vickery vs [11] Magda Linette



WTA New Haven Sachia Vickery 0 4 0 Magda Linette [11] 0 6 0

2. Andrea Petkovic vs Lara Arruabarrena



Il match deve ancora iniziare

3. [5] Belinda Bencic vs Kurumi Nara



Il match deve ancora iniziare

4. Carina Witthoeft vs [8] Petra Martic (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Court A – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Zarina Diyas vs [7] Yulia Putintseva



WTA New Haven Zarina Diyas 0 3 Yulia Putintseva [7] 30 5

2. Kristyna Pliskova vs [WC] Maria Mateas



Il match deve ancora iniziare

3. Pauline Parmentier vs Evgeniya Rodina



Il match deve ancora iniziare

4. Sofia Kenin vs Anna Karolina Schmiedlova



Il match deve ancora iniziare

Court C – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Vera Lapko vs Emina Bektas



WTA New Haven Vera Lapko 30 6 2 Emina Bektas 30 4 1

2. [1] Aliaksandra Sasnovich vs Johanna Larsson



Il match deve ancora iniziare

3. Dalila Jakupovic vs Marketa Vondrousova



Il match deve ancora iniziare

4. Stefanie Voegele vs [9] Katerina Siniakova



Il match deve ancora iniziare

Court G – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

Court I – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Margarita Gasparyan vs Polona Hercog



WTA New Haven Margarita Gasparyan 0 6 0 Polona Hercog 0 2 0

2. [4] Su-Wei Hsieh vs Sara Sorribes Tormo



Il match deve ancora iniziare

3. Ana Bogdan vs [10] Viktoria Kuzmova



Il match deve ancora iniziare

4. [2] Alison Van Uytvanck vs Rebecca Peterson



Il match deve ancora iniziare