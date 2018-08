Il gesto sportivo di Rafael Nadal nella finale di Toronto (video)

Rafael Nadal durante la finale del torneo di Toronto ha confermato la sua grande sportività: ha chiesto all’arbitro di far ripetere la prima palla di servizio al suo avversario, Stefanos Tsitsipas, dato che questi era stato disturbato dal pubblico nel momento dell’esecuzione. L’arbitro dice che non può far nulla in proposito, a parte chiedere al pubblico di rispettare il silenzio, ma mentre il greco è a colloquio, Rafael chiede di far ripetere il servizio.

Somebody in the crowd screamed during Tsitsipas' service motion, but the rules don't allow an umpire to do anything about that, and Stefanos was getting nothing but an apology from the chair, so Rafa just went ahead and allowed him to replay the serve #sportsmanship pic.twitter.com/wMQQpFarO9

— TroubleFault (@troublefault) 12 agosto 2018