Lo strano caso di Shaui Peng. La cinese subisce una squalifica di 6 mesi per aver tentato di cambiare partner di doppio a liste chiuse

La cinese Shuai Peng ha subito una squalifica di sei mesi ed una multa di 10.000 dollari per aver cercato di cambiare la propria partner di doppio quando le liste di iscrizione erano chiuse, violando di fatto il codice anti-corruzione della Tennis Integrity Unit.

I fatti sarebbero accaduti nel 2017 al torneo di Wimbledon: la cinese avrebbe cercato di cambiare la compagna di doppio, la belga Alison Van Uytvanck, quando il check-in era chiuso: momento nel quale sono consentite variazioni solo in caso di infortuni e circostanze di forza maggiore. La Peng, a detta della Tennis Integrity Unit, per convincere la belga avrebbe usato “coercizione e forme alternative di compenso in cambio del ritiro”: sebbene l’offerta sia stata rifiuta, ciò costituisce una violazione del codice anti-corruzione. Successivamente è emerso che alla base di questo comportamento c’era la volontà della cinese di disputare il doppio con Sania Mirza.

Tuttaia, Shuai Peng potrà tornare a giocare il prossimo 8 novembre, a patto che non commetta altre violazioni: ciò le garantisce il dimezzamento della pena, sia quella della squalifica che la multa in denaro.