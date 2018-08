Challenger Vancouver: Tabellone principale. Vasek Popisil è la prima testa di serie. Presenti Fabbiano e Travaglia

Main Draw Challenger Vancouver | Cemento | $100.000

(1/WC) Pospisil, Vasek vs (WC) Sigouin, Benjamin

Polmans, Marc vs King, Evan

(SE) Harris, Lloyd vs Qualifier

Auger-Aliassime, Felix vs (8/WC) Bemelmans, Ruben

(3) Fabbiano, Thomas vs Peliwo, Filip

Escobedo, Ernesto vs Qualifier

Broady, Liam vs Halys, Quentin

(PR) Marchenko, Illya vs (7) Ivashka, Ilya

(6) Polansky, Peter vs (PR) Giraldo, Santiago

Qualifier vs Bolt, Alex

Qualifier vs King, Kevin

Travaglia, Stefano vs (4) Kubler, Jason

(5) Muller, Gilles vs (SE) Eubanks, Christopher

(WC) Schnur, Brayden vs Maden, Yannick

Barrere, Gregoire vs Safwat, Mohamed

Kokkinakis, Thanasi vs (2) Thompson, Jordan