Masters 1000 Cincinnati: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

Cincinnati, USA ATP Masters 1000

Date: 8/13/2018 Original Cut Off: 44 Ranking Date: 7/2/2018

1 Nadal, Rafael (ESP)

2 Federer, Roger (SUI)

3 Zverev, Alexander (GER)

4 Del Potro, Juan Martin (ARG)

5 Cilic, Marin (CRO)

6 Dimitrov, Grigor (BUL)

7 Thiem, Dominic (AUT)

8 Anderson, Kevin (RSA)

9 Goffin, David (BEL)

10 Isner, John (USA)

11 Schwartzman, Diego (ARG)

12 Carreno Busta, Pablo (ESP)

13 Querrey, Sam (USA)

14 Bautista Agut, Roberto (ESP)

15 Sock, Jack (USA)

16 Fognini, Fabio

17 Edmund, Kyle (GBR)

18 Kyrgios, Nick (AUS)

19 Pouille, Lucas (FRA)

20 Coric, Borna (CRO)

21 Djokovic, Novak (SRB)

22 Chung, Hyeon (KOR)

23 Dzumhur, Damir (BIH)

24 Berdych, Tomas (CZE)

25 Shapovalov, Denis (CAN)

26 Mannarino, Adrian (FRA)

27 Kohlschreiber, Philipp (GER)

28 Nishikori, Kei (JPN)

29 Cecchinato, Marco

30 Krajinovic, Filip (SRB)

31 Gasquet, Richard (FRA)

32 Raonic, Milos (CAN)

33 Rublev, Andrey (RUS)

34 Verdasco, Fernando (ESP)

35 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

36 Mayer, Leonardo (ARG)

37 Ferrer, David (ESP)

38 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

39 Gojowczyk, Peter (GER)

40 Khachanov, Karen (RUS)

41 Zverev, Mischa (GER)

42 Johnson, Steve (USA)

43 Haase, Robin (NED)

44 Monfils, Gael (FRA)

Alternates

45 Sousa, Joao (POR)

—-IN——–IN————

46 Chardy, Jeremy (FRA)

47 Paire, Benoit (FRA)

48 Marterer, Maximilian (GER)

49 Fucsovics, Marton (HUN)

50 Seppi, Andreas

51 Ebden, Matthew (AUS)

52 Tiafoe, Frances (USA)

53 Simon, Gilles (FRA)

54 Donaldson, Jared (USA)

Cincinnati Q, USA ATP Masters 1000

Date: 8/13/2018 Original Cut Off: 77 Ranking Date: 7/23/2018

42 Tiafoe, Frances (USA)

43 Chardy, Jeremy (FRA)

47 Marterer, Maximilian (GER)

48 Seppi, Andreas

49 Fucsovics, Marton (HUN)

50 Millman, John (AUS)

52 Paire, Benoit (FRA)

53 Harrison, Ryan (USA)

54 Sandgren, Tennys (USA)

55 Ebden, Matthew (AUS)

59 Donaldson, Jared (USA)

60 Jaziri, Malek (TUN)

61 Medvedev, Daniil (RUS)

63 Lajovic, Dusan (SRB)

65 Fritz, Taylor (USA)

66 Lopez, Feliciano (ESP)

66 Nishioka, Yoshihito (JPN) PR

67 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

69 Jarry, Nicolas (CHI)

70 Sugita, Yuichi (JPN)

73 Norrie, Cameron (GBR)

74 Vesely, Jiri (CZE)

76 Donskoy, Evgeny (RUS)

77 McDonald, Mackenzie (USA)