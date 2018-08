Challenger Aptos: Il Tabellone Principale. Fabbiano e Napolitano potrebbero sfidarsi al secondo turno

Challenger Aptos CH | Cemento | $100.000

(1) Fabbiano, Thomas vs Kecmanovic, Miomir

Novikov, Dennis vs (SE) Napolitano, Stefano

Paul, Tommy vs Qualifier

(WC) Redlicki, Michael vs (6) Safwat, Mohamed

(4) Kokkinakis, Thanasi vs Purcell, Max

Kozlov, Stefan vs Uchida, Kaichi

Aragone, JC vs Qualifier

(WC) Holt, Brandon vs (8) Gunneswaran, Prajnesh

(7) Clarke, Jay vs (PR) Marchenko, Illya

Broady, Liam vs Polmans, Marc

(SE) De Loore, Joris vs (WC) Blanch, Ulises

Harris, Lloyd vs (3) Halys, Quentin

(5) King, Kevin vs Qualifier

Escobedo, Ernesto vs Gerasimov, Egor

Eubanks, Christopher vs Qualifier

King, Evan vs (2/WC) Mmoh, Michael