Challenger Pullach: Il Main Draw. Simone Bolelli e Paolo Lorenzi al via

Challenger Pullach CH | Terra | e127.000

(1/WC) Struff, Jan-Lennard vs (WC) Masur, Daniel

Moraing, Mats vs Clezar, Guilherme

Berlocq, Carlos vs (SE) Oliveira, Goncalo

(WC) Puetz, Tim vs (7) Ruud, Casper

(3) Zopp, Jurgen vs (SE) Cachin, Pedro

Qualifier vs (WC) Molleker, Rudolf

Majchrzak, Kamil vs Bachinger, Matthias

Ojeda Lara, Ricardo vs (5) Klizan, Martin

(8) Bolelli, Simone vs Ofner, Sebastian

Kolar, Zdenek vs Qualifier

Balazs, Attila vs Mayer, Florian

Qualifier vs (4) Lorenzi, Paolo

(6) Hanfmann, Yannick vs Sousa, Pedro

Otte, Oscar vs Martinez, Pedro

Qualifier vs Hemery , Calvin

Vatutin, Alexey vs (2) Vesely, Jiri