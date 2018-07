Challenger Lexington: Tabellone principale. Ci sono Stefano Napolitano e Alessandro Bega

(1) Granollers, Marcel vs Evans, Daniel

Chung, Yunseong vs (WC) Bushamuka, William

Qualifier vs (Alt) Harris, Andrew

Leshem, Edan vs (7) Clarke, Jay

(4) Broady, Liam vs Qualifier

(WC) Jomby, Tom vs Catarina, Lucas

Ward, Alexander vs (WC) Riffice, Sam

Qualifier vs (8) Napolitano, Stefano

(6) Harris, Lloyd vs Uchiyama, Yasutaka

Uchida, Kaichi vs (Alt) Kelly, Dayne

Qualifier vs Sijsling, Igor

Myneni, Saketh vs (3) Gombos, Norbert

(5) Purcell, Max vs Menezes, Joao

Grenier, Hugo vs (WC) Altamirano, Collin

De Loore, Joris vs Barrios Vera, Marcelo Tomas

Bega, Alessandro vs (2) Polmans, Marc