ATP Bastad: Simone Bolelli elimina Diego Schwartzman, n.12 del mondo ed è ai quarti di finale

Bella vittoria di Simone Bolelli che approda ai quarti di finale nel torneo ATP 250 di Bastad.

Il tennista di Budrio ha sconfitto questo pomeriggio al secondo turno l’argentino Diego Schwartzman n.1 del seeding con il risultato di 76 (8) 63 dopo 1 ora e 54 minuti di partita.

Ai quarti di finale Simone avrà di fronte il lucky loser svizzero Henri Laaksonen.

Da segnalare che Bolelli nel primo set è stato sotto per 2 a 5, dopo aver recuperato il break nel nono game, l’azzurro ha servito per la frazione sul 6 a 5 ma ha ceduto a 30 il turno di battuta.

Nel tiebreak Simone dopo aver annullato due palle set, uno anche alla risposta, chiudeva la frazione per 10 punti a 8.

Nel secondo set l’azzurro dopo aver recuperato un break di svantaggio nel quarto game, sul 3 a 2 piazzava il break decisivo (ai vantaggi dal 40-15) e poi chiudeva senza patemi la partita per 6 a 3, dopo aver tenuto a 15 l’ultimo game di battuta dell’incontro.

La partita punto per punto