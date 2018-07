Wimbledon: Camila Giorgi “Serena? Non seguo il tennis femminile, anche se l’ho vista in azione”

“E’ un momento positivo della mia vita anche fuori dal tennis e questo riflette anche sul campo”. Non mi sorprende essere a questo punto, sono anni che lavoro per raggiungere questi risultati e ci dovevo arrivare. Ho sempre detto che con la continuità le vittorie sarebbero arrivate. Non a caso quest’anno non mi sono mai fermata per infortunio e si vede. Se stai ferma per parecchie settimane poi è difficile riprendere il ritmo”.

“Se mi fa paura il Centre Court? No, le dimensioni del campo sono sempre le stesse, non cambiano mica. Serena? Non seguo il tennis femminile, anche se l’ho vista in azione. Io voglio giocare una bella partita, essere consistente ed esprimere il mio tennis”.