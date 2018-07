Prima giornata di qualificazioni al Nord Tennis – 11° Trofeo Ma-BO

Sedici i match messi in campo oggi nella prima giornata delle qualificazioni dell’11° Trofeo Ma-Bo, Itf da 25.000 $ scattato al Nord Tennis Sport Club di Torino. Tra le vincitrici di prima giornata si sono messe in luce tre racchette torinesi. Claudia Franzè, wild card, ha fermato la corsa di Camilla Diez con un agile 6-2 6-3; Giulia Pairone ha invece estromesso dalla contesa Sara Gambogi in tre frazioni (6-3 3-6 6-3). Tre set sono occorsi anche a Federica Joe Gardella per piegare la resistenza di Corallie Garrigues (Fra). Impresa riuscitale sullo score di 5-7 7-6 7-5.

E’ invece caduta alla distanza Anna Maria Procacci, altra tennista di casa, per mano di Alice Amendola (7-5 3-6 6-1). Buona prova anche di un’altra racchetta italiana, Camilla Abbate, che si è imposta per 6-1 al terso set all’australiana Isabella Bozicevic. Valentina Losciale ha eliminato la sudafricana Zoe Kruger con un doppio 6-2, sciorinando buon tennis e tattica interessante.

Diversi erano i derby azzurri in programma. Aurora Zantedeschi ha fatto suo quello contro Martina Zara, per 6-2 6-0; Martina Spigarelli quello contro Sofia Ragona, wild card del circolo, conquistato 6-2 6-1.

Bella vittoria dell’alessandrina Enola Chiesa contro la russa Mikhailova (wild card) fissata sul punteggio di 6-2 6-3. Viviani invece rispedita al mittente dalla svizzera Tsygourova, venuta a capo del testa a testa sul punteggio di 5-7 7-6 6-2. Nulla da fare per un’altra torinese, Elisa Andrea Camerano, che ha lottato nella seconda frazione, dopo aver perso nettamente la prima, ma ha ceduto 6-0 6-4 ad Alessia Bianchi.

Ancora in corso gli altri match del programma di avvio. Domani si replica con in campo le prime 16 teste di serie del tabellone preliminare. Buon afflusso di pubblico nella “prima” 2018.