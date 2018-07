Wimbledon2018 Day5: Federer vince senza forzare, le Williams sorridono a metà, è gioia Giorgi

Quinta giornata che va in archivio in quel di Wimbledon, una giornata in cui sono scesi in campo due pezzi da novanta della racchetta come Roger Federer e Serena Williams: lo svizzero vince in 3 set contro il tedesco Struff ma non dà mai l’impressione di spingere al massimo durante l’intero match, anche se problemi al servizio durante i 3 parziali non ce ne sono praticamente mai stati. Con la seconda settimana Roger cambierà marcia e si avvicinerà alla sua ennesima finale a Wimbledon? Vince anche Serena Williams, abile a superare in 2 set tirati l’ostacolo transalpino Mladenovic, recuperando da 5/3 sotto nel primo set: 7/5 – 7/6 alla francese e una bella dimostrazione di forza per l’americana, alla ricerca del record Slam.

Perde invece 8/6 al terzo la sorella Venus: contro l’olandese Bertens sembra raddrizzare le sorti del match dopo un primo set thrilling ma dopo un inizio di terzo set incoraggiante la più grande delle Williams, finalista su questi campi lo scorso anno, abbandona i sogni di gloria.

È una giornata di gioie e dolori per gli Stati Uniti che oltre la Venere del tennis perdono per strada Sam Querrey battuto in 4 set da un ottimo Monfils ,Taylor Fritz, che subisce il ritorno prorompente di Alexander Zverev nel quarto e quinto set dopo l’interruzione di ieri del loro match e a sorpresa una Madison Keys che ancora una volta perde un’ottima occasione nelle prove del Grande Slam e lascia il via libera alla mai doma russa Rodina. Ci pensa, oltre Serena, John Isner (3 set comodi sul moldavo Albot) a regalare un sorriso agli americani e soprattutto McDonald che continua la sua favola, con il ventitreenne proveniente dal college americano che arriva per la prima volta agli ottavi di finale vincendo il terzo turno delle sorprese contro l’argentino Pella in 3 set, giustiziere al turno precedente del croato Cilic.

Fra gli altri match di giornata stupisce la rimonta vincente della ceca Pliskova, che recupera una partita incredibile (era sotto 6/3 – 4/1) alla rumena Buzarnescu e si impone facilmente nel terzo: non male per la ceca che va ricordato, a Wimbledon non aveva mai superato il 2T). Un’altra partita tirata e ricca di capovolgimenti di scena è quella vinta dalla tedesca Goerges contro la ceca Strycova: dal 6/6 del terzo set sono 5 i turni di servizio persi dalle due giocatrici in campo fin quando la tedesca piazza la zampata per il 10/8 finale.

Va veloce invece la croata Vekic che supera in 2 set la belga Wickamayer e conquista gli ottavi di finale: a Wimbledon, la croata è diventata grande? Se al gigante Anderson bastano 3 set per avere la meglio del tedesco Kohlschreiber, al francese Mannarino servono invece 5 set per battere il russo Medvedev, bravo a recuperargli uno svantaggio di due set ma poi sconfitto per 6/3 al quinto, quando l’inerzia del match sembrava essere passata dalla sua parte. Raonic e Novak vengono invece sospesi sul punteggio di un set pari e riprenderanno domani.

La Russia si rifà parzialmente con Ekaterina Makarova: la forte doppista supera in rimonta la ceca Safarova e si regala gli ottavi di finale, in un match che ci riguarderà da vicino…

In casa Italia perdiamo Thomas Fabbiano strapazzato dal greco Tsitsipas in 3 facili set (un bravo comunque all’italiano per il torneo disputato partendo dalle qualificazioni) mentre esultiamo con la vittoria di forza di Camila Giorgi, bravissima a resistere al gioco (e alle provocazioni fra medical time out e perdite di tempo varie) della ceca Siniakova, annullando un match point nel secondo e volando in un terzo set che adesso le regala la seconda settimana, con degli ottavi da disputare proprio contro la Makarova: incontrare la russa agli ottavi di finale di uno Slam è una ghiotta occasione, anche se Ekaterina ha un passato recente da top10, predisposizione alle vittorie Slam e un gioco ricco di variazioni che proverà a scardinare la fortezza della Giorgi. In ogni caso, visto il momento del tennis italiano femminile, è un risultato da salutare con grandissima soddisfazione.

