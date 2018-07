Futures Itf di Albinea, exploit di Galoppini: cade il numero 2 del torneo Ornago

E’ Pietro Rondoni il primo finalista del Futures Itf in corso al Circolo tennis Albinea. In semifinale ha liquidato senza troppi problemi il qualificato Mircea Alexandru Jecan, una delle sorprese del torneo, che nei quarti – dopo aver approfittato nei turni precedenti del ritiro degli avversari – aveva battuto Giovanni Fonio per 7/5 7/6. Il rumeno poco ha potuto contro l’azzurro Rondoni che ha sempre imposto il suo gioco, e il suo livello tecnico, fino ad aggiudicarsi il match per 6/1 6/3.

In finale, Rondoni si troverà di fronte il vincitore della partita tra Lucas Gomez e Davide Galoppini. Il livornese, 578 del ranking Atp, nei quarti di finale, ha messo a segno l’exploit estromettendo dal torneo quello che, almeno sulla carta, era il favorito alla vittoria del torneo, Fabrizio Ornago. E lo ha fatto infliggendogli un doppio 6/2. Ornago – numero 2 del seeding – esce di scena a sorpresa, dopo due partite sofferte e lottate dove, comunque, aveva avuto la meglio al terzo set. Ovvero quelle vinte contro Filippo Leonardi e la promessa del tennis azzurro, Jacopo Berrettini.

La finale del singolare, lo ricordiamo, è in programma domani, sabato 7 luglio.