Wimbledon: Ancora nessun problema per Roger Federer

Continua, senza intoppi e con grande regolarità, il percorso di Roger Federer in questo suo ventesimo appuntamento sull’erba di Wimbledon.

Il numero due al mondo ha superato in tre set lo slovacco Lukas Lacko (ATP 73), un avversario che il renano aveva già battuto in due occasioni in passato e sempre in tornei del Grande Slam: nel 2011 a Melbourne e tre anni dopo a Parigi. Il renano ha gestito alla perfezione il match, limitando al massimo gli sforzi e andando a prendersi quei decisivi break che gli hanno permesso di chiudere la pratica in un’ora e mezzo circa, con il punteggio di 6-4 6-4 6-1.

Sul cammino dell’elvetico, testa di serie numero uno del tabellone, ci dovrebbe essere nei sedicesimi di finale con ogni probabilità il gigante croato Ivo Karlovic (112), uno che ha sempre dato qualche grattacapo al renano, soprattutto su superfici veloci, senza però riuscire praticamente mai a spuntarla. Quattordici i precedenti tra i due, con tredici successi di Federer contro uno solo (nel 2008) del 39enne balcanico.